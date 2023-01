Mercato : Le gros chèque que l’OM comptait signer pour Leandro Trossard !

Leandro Trossard était la priorité de l’Olympique de Marseille pour remplacer Amine Harit. Ce dernier devrait toutefois finalement rejoindre Arsenal. Le montant que l’OM était prêt à payer pour recruter le belge a été dévoilé.

L’Olympique de Marseille avait coché le nom de Leandro Trossard. Des discussions étaient semble-t-il très avancées avec ce dernier mais le Belge a finalement choisi de rejoindre Arsenal. Toutefois, selon les informations du journaliste Mohamed Bouhafsi, Pablo Longoria n’a pas abandonné l’idée de recruter dans ce secteur de jeu et devrait rapidement activer une autre piste. « Il va tenter autre chose », a ainsi indiqué le journaliste sur Twitter en révélant par ailleurs le montant que l’OM comptait débourser pour s’attacher les services de Leandro Trossard. On apprend ainsi que le club marseillais était prêt à payer pas moins de 20 M€ ! « Il n’avait plus qu’un an de contrat c’est en voyant que Chelsea a piqué Mudryk à Arsenal que brighton a décidé d’augmenter les prix. Tottenham avait fait une offre à 12. L’OM espérait l’avoir vers 20 millions. » Un budget relativement conséquent…

Non non il n’avait plus qu’un an de contrat c’est en voyant que chelsea a piqué mudryk à Arsenal que brighton a décidé d’augmenter les prix. Tottenham avait fait une offre à 12. L’OM espérait l’avoir vers 20 millions. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) January 19, 2023

Il va tenter autre chose ! — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) January 19, 2023

Leandro Trossard, le milieu offensif belge de Brighton, priorité des dirigeants marseillais pour ce mercato, est proche de s’engager avec Arsenal https://t.co/SAKq8NEF0M pic.twitter.com/G4cOYxVyAS — L’ÉQUIPE (@lequipe) January 19, 2023

Un milieu offensif au profil Harit mais pas de piston

#Longoria : « On ne veut pas recruter de joueurs sur les côtés. On veut un profil similaire à celui d’Amine #Harit qui est blessé depuis le match face à Monaco. La stratégie en ce moment c’est de terminer la saison avec 20 joueurs » #OM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 12, 2023

#Longoria : « Aux postes de piston on ne recrutera pas. C’est la position finale du club. Il y aura de la rotation avec Nuno, Clauss, Kaboré et Kolasinac » #OM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 12, 2023

Lors de la présentation de Ruslan Malinovskyi, Pablo Longoria a évoqué la suite du mercato et le profil recherché. Cela devait donc être Leandro Trossard.

« On ne veut pas recruter de joueurs sur les côtés. On veut un profil similaire à celui d’Amine Harit qui est blessé depuis le match face à Monaco. La stratégie en ce moment c’est de terminer la saison avec 20 joueurs. Aux postes de piston on ne recrutera pas. C’est la position finale du club. Il y aura de la rotation avec Nuno, Clauss, Kaboré et Kolasinac » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (12/01/2023)