OM : Di Meco fait une demande bien précise à Igor Tudor !

Sur les derniers matchs, l’Olympique de Marseille s’est quelque peu raté, surtout à domicile. Eric Di Meco fait une demande à Igor Tudor afin de reprendre du poil de la bête.

Les compositions et les choix d’Igor Tudor sont très discutés ces derniers jours. Le coach croate n’a pas réussi à remporter les dernières rencontres au Vélodrome ce qui fait perdre beaucoup de points au classement. Au lieu de profiter des faux pas du PSG, les Marseillais doivent surtout être attentifs aux résultats du RC Lens et de l’AS Monaco pour ne pas être décroché de la deuxième place voire du podium.

Les tauliers, il faut qu’ils soient sur le terrain — Di Meco

Afin d’inverser la tendance et la mauvaise dynamique qui s’installe, Eric Di Meco a fait une demande au coach marseillais ce lundi au micro de RMC. Dans l’émission Super Moscato Show, l’ancien défenseur marseillais a réclamé à Tudor de mettre ses tauliers sur le terrain.

Bien sûr que Tudor a des responsabilité parce qu’on l’a vu ces derniers temps faire des dingueries de composition d’équipe. Face à Montpellier, il a des mecs qui reviennent de sélection comme Chancel Mbemba, qui a fait deux matchs pleins dans les dix jours. Cengiz Under aussi donc il les a mis un peu au frais. Tudor a senti qu’il pouvait un peu se le permettre. Moi, je pense qu’il ne peut pas se le permettre. (…) Pour le sprint, il faut qu’il y ait tout le monde sur le terrain. C’est à dire que les tauliers, il faut qu’ils soient sur le terrain. Quitte à les sortir à la 60e minute s’ils ont fait le job. Le problème, c’est qu’au stade Vélodrome, tu ne fais jamais le job. […] J’avoue que je sors du match de vendredi un peu inquiet parce que ce qui faisait un peu la force de l’OM depuis le début de la saison, ce jeu un peu insouciant et à risque où tu concédais des occasions mais tu t’en crééais beaucoup, je ne l’ai pas vu (contre Montpellier). J’espère que les mecs ne vont pas commencer à fouetter dans le sprint final parce que Lens et Monaco reviennent. Là tu ne regardes plus le haut du tableau mais les poursuivants.