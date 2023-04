OM : Le gros coup de gueule de MacHardy sur Nuno Tavares !

Nuno Tavares est certainement l’un des joueurs les plus clivants de l’Olympique de Marseille cette saison. Jonatan MacHardy n’a pas été tendre avec le Portugais au micro de RMC !

Après la rencontre face à Montpellier ce vendredi soir, les critiques envers Nuno Tavares n’ont pas tardé à pleuvoir. Jonatan MacHardy, intervenant sur RMC dans l’After Foot n’a pas été tendre avec le piston gauche. D’après lui, l’ancien joueur d’Arsenal peut être un joueur de classe mondial comme un joueur de National…

« Tavares, il y a un truc qui est marrant. J’ai vu quelqu’un qui comparait Nuno Tavares à Taye Taiwo. Mais dans quel monde ces gens vivent ? Défensivement, même s’il avait des oublis en termes de tactique, au duel personne ne le bougeait. Il avait une frappe de mule qui lui permettait de mettre des buts très spectaculaires sur coup franc. De la tête, il était présent sur les corners. Et surtout il n’avait pas ces moments d’absence complètement dingues ! Sur ce match, il y a un truc qui est fou, c’est que sur ce match tu peux faire un highlight de 1 minute 30 de Tavares, où tu as l’impression que c’est un piston de classe mondiale. Un best of où tu as l’impression que c’est un crack qui doit jouer à Manchester City. Mais le problème c’est que tu peux aussi faire une compilation de 10 minutes où Tavares a l’air d’un joueur de National. C’est ça qui est assez déstabilisant avec lui » Jonatan MacHardy – Source : RMC (31/03/23)

On a l’impression que Tavares s’en fout

« Les qualités de Tavares c‘est d’être offensif, d’être très haut. Donc du coup le système de Tudor lui convient bien de ce point de vue là. Tavares est un très mauvais défenseur. Il ne se sent pas concerné par le travail défensif. En même temps ce n’est pas vraiment un joueur de Marseille non plus. À mon avis le problème c’est ça. Et il n’a pas non plus de concurrence donc franchement pourquoi tu veux qu’il se casse le cul ? Il a marqué 8 buts il va finir avec une saison avec des statistiques de fou pour un latéral. Arsenal ne va pas le garder. Si tu es Arsenal tu vois un peu ses matchs. Après c‘est une saison où il est prêté. Il peut revenir aussi avec d’autres intentions. Il peut revenir à Arsenal en disant « ok je m’y mets ». Au niveau défensif c’est vraiment un joueur inquiétant. » Franck Conte – Source : Football Club de Marseille (16/03/2023)