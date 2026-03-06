OM – Di Meco : « la 3e place ne gommera pas les désillusions »

La saison de l’Olympique de Marseille continue de susciter de fortes réactions. Après l’élimination en quart de finale de la Coupe de France face au Toulouse FC, les critiques se multiplient autour du club phocéen. Malgré la possibilité de terminer sur le podium en Ligue 1, certains observateurs estiment que cela ne suffira pas à effacer les déceptions accumulées cette saison.

C’est notamment le point de vue de Eric Di Meco. Sur RMC, l’ancien défenseur marseillais a dressé un bilan très critique de l’exercice olympien.

A lire aussi : Les explications de Beye, la presse marseillais sévère et un abset important pour le TFC samedi… les 3 infos OM de ce jeudi !

« Les supporters commencent à se lasser »

« Une éventuelle 3e place ne gommerait pas toutes les désillusions de la saison. Tu serais dans les objectifs, mais il y a aussi la manière et les désillusions… Une des plus grosses c’est l’élimination face à Bruges avec la manière… Il y a aussi le 5-0 au Parc des Princes face au PSG. Le coup sur la tête d’hier soir est celui de trop pour les supporters. Finir 3e ne changera rien. Cette équipe est en train de lasser les supporters », a-t-il confié sur RMC.

Au-delà du classement final, Di Meco pointe donc les performances et certaines humiliations marquantes de la saison, comme la lourde défaite contre le Paris Saint-Germain ou l’élimination européenne face au Club Brugge.

Alors que l’OM reste engagé dans la course au podium, la fin de saison s’annonce sous tension, avec une fracture grandissante entre les résultats attendus et les performances réellement proposées sur le terrain.