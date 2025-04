OM : Di Meco ne croit pas du tout à cette solution tactique !

En difficulté en Ligue 1, avec quatre défaites lors des cinq derniers matchs face à Auxerre, Lens, Paris et Reims, l’OM traverse une période compliquée. Face à cette situation, Roberto De Zerbi envisage d’organiser un stage commando pour resserrer les rangs et remobiliser son groupe. Une décision que valide Eric Di Meco, ancien défenseur de l’OM et désormais consultant pour RMC.

Pour l’ancien joueur, l’urgence est avant tout mentale plus que tactique. Selon lui, l’attitude de certains joueurs, notamment à l’entraînement, justifie pleinement cette initiative : « Après ce qu’on nous a expliqué sur certains comportements de joueurs, notamment à l’entraînement, et après le piètre match de ce week-end, que le premier que tu as envie d’actionner, c’est aller faire un stage commando (…), c’est la moindre des choses. Si (Roberto) De Zerbi ne l’avait pas fait, je pense qu’on lui aurait reproché. »

Si on m'explique que la première chose à faire, c'est de repasser à une défense à quatre, parce que déjà, à trois défenseurs centraux, tu te fais prendre tout le temps en contre sur la vitesse et sur les alignements

Si le technicien italien pourrait apporter des ajustements tactiques, Eric Di Meco estime que les solutions sont limitées, notamment en défense : « Il va peut-être revenir à un autre système. Et surtout, ne faisons pas croire (…) qu’il a 500 000 solutions de rechange dans son vestiaire, et notamment défensivement. » L’ancien latéral droit doute aussi de l’efficacité d’un passage à une défense à quatre : « Si on m’explique que la première chose à faire, c’est de repasser à une défense à quatre, parce que déjà, à trois défenseurs centraux, tu te fais prendre tout le temps en contre sur la vitesse et sur les alignements, et on m’explique qu’il faut passer à deux défenseurs ? (…) La première chose à faire, c’est de remettre les têtes à l’endroit. »

L’OM, actuellement en perte de vitesse, devra rapidement réagir pour ne pas compromettre ses objectifs en Ligue 1. Roberto De Zerbi espère que ce stage permettra de relancer une dynamique positive et de retrouver un collectif plus solide.