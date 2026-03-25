OM : Di Meco pointe les joueurs et dénonce un mercato trop instable

La situation actuelle de l’Olympique de Marseille continue de susciter des réactions. Sur RMC Sport, Eric Di Meco a livré une analyse directe, mettant en cause à la fois les performances des joueurs et les choix structurels du club.

Pour l’ancien défenseur, la responsabilité est claire. « Selon moi, les principaux responsables sont toujours les joueurs », affirme-t-il. Il refuse ainsi de faire du changement d’entraîneur une solution miracle : « Quand tu changes d’entraîneur et que les joueurs sont moyens, ça ne les fait pas devenir bons ». Une manière de rappeler que le niveau global d’un effectif reste déterminant, au-delà des ajustements tactiques.

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Di Meco s’appuie aussi sur la saison passée pour souligner un manque de continuité. L’OM avait alors atteint ses objectifs avec une deuxième place, preuve selon lui que la base était solide. « Tu dois corriger les défauts et progresser », insiste-t-il, regrettant que cette logique n’ait pas été suivie.

L’ancien international critique surtout un mercato trop mouvementé. « Tu ne peux pas faire 10 départs et 10 arrivées ! », lance-t-il, pointant une instabilité qui complique la cohésion et l’intégration des nouveaux joueurs. À ses yeux, ces bouleversements répétés empêchent toute progression durable.

À travers cette analyse, Di Meco défend une approche basée sur la stabilité. Plutôt que de reconstruire chaque saison, il prône un travail de fond avec un groupe identifié. Un message clair, alors que l’OM cherche encore la bonne formule pour retrouver de la constance.