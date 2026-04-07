OM : Di Meco reste optimiste malgré tout…

Battu par Monaco (1-2) dimanche en Ligue 1, l’Olympique de Marseille traverse une période délicate. Sur RMC, Eric Di Meco a livré une analyse nuancée, entre inquiétude sur la dynamique actuelle et refus de tirer des conclusions définitives.

Une dynamique inquiétante malgré des statistiques favorables

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La défaite de l’Olympique de Marseille sur la pelouse de l’AS Monaco continue de faire réagir. Dans le Moscato Show sur RMC, Eric Di Meco, ancien défenseur emblématique du club, a insisté sur le contraste entre le contenu et le résultat. « Sur les dynamiques du moment, Lille ou Monaco sont en meilleure forme que Lyon et Marseille, par exemple. (…) Il y a un mois et demi, Lyon était irrésistible, et Monaco catastrophique. Donc ne commençons pas à tirer des enseignements définitifs sur deux ou trois journées de championnat. Moi, je suis inquiet pour l’OM. Hier soir (dimanche), je trouve que l’OM est mal payé. Sur les expected goals, l’OM est loin devant. (…) Sauf que Monaco met un deuxième but improbable pendant que l’OM n’en met qu’un sur quatre occasions. »

Un constat qui met en lumière les difficultés offensives actuelles de l’OM, malgré des indicateurs statistiques favorables. Le manque d’efficacité devant le but pèse lourd dans cette phase de la saison.

L’absence de Mason Greenwood et un calendrier déterminant

Autre point soulevé par Eric Di Meco : l’impact de l’absence de Mason Greenwood, élément clé de l’attaque marseillaise. « Et sans son meilleur joueur devant (Mason Greenwood), l’OM est en grande difficulté. Mais le calendrier de l’OM est plutôt favorable sur la fin de saison. Même si l’OM, en jouant à Auxerre, à Toulouse, ou contre Nantes, ne fait pas des étincelles, en ce moment. Le mal est profond. La confiance et la forme du moment font pencher le match : une équipe est au fond du trou, chaque fois qu’il y a une occasion, elle ne l’a mettra jamais ; en face, l’équipe concrétise dès qu’il y a une occasion. Mais si l’OM a tout perdu, non. »

Malgré ce constat alarmant sur la confiance et la dynamique, l’ancien international français refuse d’enterrer l’Olympique de Marseille. Le calendrier de fin de saison pourrait offrir une opportunité de rebond, à condition de retrouver de l’efficacité et de la sérénité dans les zones décisives.