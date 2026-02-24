OM : Di Meco tacle l’attitude des joueurs !

Après la lourde défaite de l’ Olympique de Marseille (0-2 face à Brest, vendredi en Ligue 1), l’ancien défenseur phocéen Éric Di Meco a livré une analyse sévère de l’état d’esprit et des performances des joueurs dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport. Pour lui, les problèmes observés vont au-delà du seul changement d’entraîneur.

A lire : Mercato : Molina raconte comment l’OM a laissé passer milieu de terrain vendu cet hiver pour 25M€ !

Un constat dur sur le visage de l’OM

Sur le plateau, Di Meco a estimé que le départ de Roberto De Zerbi, récemment remplacé à la tête de l’équipe, mettait désormais les joueurs de l’OM face à leurs responsabilités, sans “paratonnerre”. Selon lui, la prestation vue contre Brest n’est pas un accident mais s’inscrit dans une série de performances décevantes depuis le début de la saison. Il a notamment pointé une première mi-temps sans intensité, avec un jeu balbutiant et une fébrilité récurrente face aux centres adverses.

L’ancien international français a également jugé légitime le questionnement sur l’attitude collective, soulignant que les Phocéens semblaient manquer d’agressivité et de repères.

Mentalité et responsabilités : l’analyse de Di Meco

Pour Di Meco, le problème de l’Olympique de Marseille n’est pas lié au niveau technique ou à la qualité individuelle des recrues — citant Nayef Aguerd, Emerson Palmieri, Benjamin Pavard ou Igor Paixão comme exemples de joueurs venus renforcer l’effectif — mais à un manque de confiance et d’automatismes collectifs. Il a expliqué que des changements fréquents dans l’équipe entravent la construction de repères solides sur le terrain, ce qui affecte tant le niveau individuel que collectif.

L’ex-défenseur a insisté sur la dimension mentale du mal marseillais, affirmant que lorsque les joueurs “perdent leur confiance, ils perdent leur niveau”, ce qui a des répercussions sur le rendement global de l’équipe. Il a estimé que le nouvel entraîneur intérimaire, Habib Beye, aura pour mission de remobiliser le groupe dans les prochaines semaines.