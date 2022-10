OM : Dieng a inversé la tendance !

Samedi, l’Olympique de Marseille a perdu deux points précieux dans les dernières secondes face à Strasbourg dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation de certains joueurs, voici la note et l’appréciation de Bamba Dieng…

L’OM a réalisé une première mi-temps convaincante avec un turnover important. Dieng, Payet, Under et Kaboré ont été performant permettant à l’OM de mener logiquement 0-2 à la pause. L’international turc aurait dû marquer un ou deux buts de plus, mais le match était bien maitrisé. La seconde période a été tout autre, les marseillais se sont laissé aller à une gestion attentiste, et quand la défense a offert un but à Mothiba, le match a été relancé dans le dernier quart d’heure. Lopez a sauvé les siens, mais il n’a rien pu faire dans les derniers instants et cette reprise de volée déviée de Gameiro. Le coaching de Tudor a été négatif, les joueurs ont trop reculé en fin de match et ont été punis.

A lire : Strasbourg – OM (0-2) : Marseille laisse filer deux points dans les dernières secondes !

La note de Bamba Dieng : 7/10

Son appréciation

« Dieng confirme son retour !

Titulaire pour la première fois de la saison, l’international sénégalais a justifié la confiance de son coach. Il est passé devant Luis Suarez dans la hiérarchie et c’est logique. Remuant, athlétique, disponible, il a pressé la défense du RC Strasbourg. Auteur d’un joli but d’une volée déviée, il a aussi été précieux dos au but. Il a aussi participé au jeu, trouvant parfaitement Under qui voit sa frappe toucher le poteau. Une première mi-temps convaincante. Il a été moins en vue ensuite, mais vu son temps de jeu cela n’a rien de surprenant. Dieng compte de nouveau et l’on attend son association avec Sanchez avec impatience !

Les notes des médias

L’Equipe 7/10 Pour sa première titularisation de la saison, il a ouvert le score en reprenant un dégagement de Lopez (8e). Il s’est procuré plusieurs autres occasions (6e, 23e, 42e) en maintenant un danger constant sur une défense très friable. Précieux dos au jeu, il a nettement baissé de régime en deuxième période. Remplacé par HARIT (79e). Maxifoot 7/10 Titulaire pour la première fois de la saison, l’attaquant sénégalais restera l’une des belles histoires de ce match. Très remuant sur le front de l’attaque, il a marqué le premier but de la rencontre et perturbé la défense strasbourgeoise pendant plus d’une heure. Footmercato 7/10 Pour sa première titularisation de la saison depuis sa réintégration dans le groupe marseillais, le Sénégalais a frappé fort. Après avoir rapidement testé Sels (6e), il s’est montré décisif d’une belle reprise pour ouvrir le score. C’est également lui qui sert Ünder, qui frappait sur le poteau (25e). Moins en vue après la pause, où Strasbourg est revenu, il a tout de même réussi grandement sa première de la saison.

LA RÉACTION D’IGOR TUDOR APRÈS LA RENCONTRE

« Je ne sais pas ce qu’il s’est passé. En première mi-temps, nous devons mener cinq buts à zéro. Ce n’est pas normal de concéder ses deux buts. Je suis énervé parce que nous n’avons pas gagné. Il n’y a pas beaucoup de temps pour ressasser, on doit se concentrer sur mardi. Je ne sais pas, ils ont peut-être pensé que le match était terminé, je criais l’inverse sur le banc » Igor Tudor – Source : Canal+ (29/10/2022)

RETROUVEZ Notre debrief après ce nul