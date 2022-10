OM : Djellit cartonne Luis Suarez malgré son but à Angers !

Buteur face à Angers ce vendredi soir, Luis Suarez n’a pas réussi à faire oublier ses performances décevantes depuis le début de la saison au chroniqueur et journaliste Nabil Djellit.

L’Olympique de Marseille a recruté Luis Suarez lors du mercato estival 2022. Le président Pablo Longoria a été très élogieux envers son nouvel attaquant lors de sa présentation. Cependant, pour le moment il n’a pas montré ce que l’on attendait de lui sur le terrain.

Djellit n’a pas encore vu le potentiel de Luis Suarez

Face à Angers ce vendredi, il a une nouvelle fois été critiqué sur les réseaux sociaux pour son manque de mouvement et de précision technique dans la surface ou même dans la création du jeu. Nabil Djellit, journaliste et chroniqueur sur Europe 1 et la Chaîne L’Equipe n’a pas été tendre envers le Colombien.

D’après lui, l’attaquant n’a clairement pas le niveau pour être le buteur titulaire de l’Olympique de Marseille… Malgré son but face à Angers, il ne voit pas en lui le numéro 9 attendu à l’OM. Il pourrait en revanche reprendre confiance avec ce but inscrit lors de la 9e journée de Ligue 1.

« Luis Suarez sauve sa mi-temps avec son décalage. Je le trouve bidon. On verra avec le temps. Son but ne change rien. Je le trouve limité. Quand on est l’OM avec son histoire, on ne peut pas se retrouver avec un 9 de ce niveau. Cordialement. N.D. » Nabil Djellit – Source : Twitter (30/09/22)

