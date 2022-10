Mercato OM : Une signature déjà bouclée par Pablo Longoria

Revenu à l’OM en prêt dans les dernières heures du mercato, Amine Harit devrait s’engager officiellement avec le club phocéen dans les prochaines semaines.

En quête d’un renfort offensif pour venir épauler Dimitri Payet, les dirigeants marseillais avaient relancé les discussions avec Schalke 04 dans les dernières heures du mercato pour s’attacher les services de l’international Marocain. Prêté sans option d’achat la saison dernière, le joueur de 25 ans est retourné en Allemagne cet été. L’ancien milieu du FC Nantes est finalement revenu à Marseille après que les négociations entre Schalke et l’OM aient abouti dans les tout derniers instants du mercato. Le marocain revient sous la forme d’un prêt payant avec une option d’achat quasi obligatoire.

L’OM va lever l’option d’achat d’Amine Harit

Le quotidien Allemand Bild explique que l’option d’achat fixé à 5 millions d’euros sera automatiquement levée si l’international Marocain dispute 15 rencontres avec l’OM cette saison. Harit a déjà participé à 5 matchs depuis son retour à Marseille et devrait probablement poursuivre son aventure sur la Canebière. Encore 10 matchs à disputer et le Marocain sera officiellement lié avec le club phocéen jusqu’en 2024.

« Je me sens prêt à remplacer Payet »

« Ses mots m’avaient toucher au vu de ce qu’il représente, seul lui sait pour combien de temps il est encore là. Je me sens prêt à le remplacer, je suis là pour apprendre de lui. (…) Son jeu est porté directement vers l’avant sans possession stériles. Je peut jouer en possession mais aussi en style direct. Mon style correspond très bien à celui du coach. Tudor a un jeu plus direct. A part les transitions et le jeu direct, il n’y a pas tant de choses qui changent » Amine Harit – Source : Conférence de presse (29/09/2022)