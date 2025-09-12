OM : Double roulette, accélération… Bakola impressionnant à l’entrainement !

Lors de la séance d’entraînement de l’OM, le jeune milieu de terrain Darryl Bakola a offert une séquence spectaculaire. Face à la recrue brésilienne Paixao, il réalise une double roulette pleine de sang-froid qui lui permet de l’éliminer avec classe. Tête haute, il enchaîne dans la foulée avec une accélération d’une sacrée puissance, confirmant tout le potentiel qu’on lui prête.
Il dégage une sacrée puissance ce jeune 💪
📹 @OM_Officiel #OM #Bakolapic.twitter.com/603YWFo80O
— Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 12, 2025
