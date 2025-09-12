OM : Double roulette, accélération… Bakola impressionnant à l’entrainement !

Lors de la séance d’entraînement de l’OM, le jeune milieu de terrain Darryl Bakola a offert une séquence spectaculaire. Face à la recrue brésilienne Paixao, il réalise une double roulette pleine de sang-froid qui lui permet de l’éliminer avec classe. Tête haute, il enchaîne dans la foulée avec une accélération d’une sacrée puissance, confirmant tout le potentiel qu’on lui prête.

