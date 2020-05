OM : Du nouveau sur le Directeur Général du football… et un nouveau remaniement à prévoir dans l’organigramme actuel !

Jacques-Henri Eyraud l’a annoncé publiquement, il souhaite recruter un Directeur Général chargé du football. Il ne devrait pas y avoir un mais deux « DG » recrutés rapidement !

En effet, RMC révèle que l’OM recherche en fait deux nouveaux responsables.

Tout d’abord un Directeur Général chargé du football, qui ressemblera beaucoup à un Directeur Sportif avec pour mission la formation, le trading de joueurs (vente et recrutement), les négociations de contrats… et une collaboration accrue avec l’entraîneur du club. Dans une tribune que JHE doit publier sur le réseau social Linkedin, il est expliqué l’importance de ce dernier aspect.

« Le Head of Football est plus qu’un directeur sportif. Il est un support décisif pour le coach, véritable stratège du terrain, dont le but premier est de gagner les matches, gérer son effectif au quotidien afin de l’amener au plus haut niveau de performance. »

Tribune de Jacques-Henri Eyraud – Source : RMC

Après Zubizaretta, Colette sur le départ avec le recrutement d’un nouveau « Head of Business »

En plus du recrutement d’un nouveau presque Directeur Sportif, l’OM est également, selon RMC, en quête d’un nouveau Directeur Général. Enfin, un « Head of Business » plus précisément au profil d’expert en deals financiers qui sera chargé au club de « développer ‘la marque OM’, diriger les équipes administratives et rester à l’affût d’éventuels projets immobiliers qui pourraient intéresser McCourt. »

Laurent Colette, actuel Directeur Général du club, devrait quitter ses fonctions et se rapprocher du groupe McCourt Global avec une mission « autour des fonctions marketing, média et commerciales. »