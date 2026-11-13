Malgré les cinq victoires consécutives de l’OM en Ligue 1, Christophe Dugarry estime que le véritable tournant de la saison se jouera loin des terrains. Sur RMC, l’ancien attaquant marseillais a insisté sur le poids de la DNCG dans les décisions à venir. Il a également pris la défense de Frank McCourt, estimant que le propriétaire américain aurait tort de remettre de l’argent pour financer le mercato hivernal.

L’Olympique de Marseille a retrouvé la quatrième place de Ligue 1, mais sa situation financière continue d’inquiéter. À l’approche du prochain passage devant la DNCG, attendu fin novembre ou début décembre, la possibilité de nouvelles ventes en janvier menace l’équilibre retrouvé par Bruno Genesio.

Dans Rothen s’enflamme sur RMC, Christophe Dugarry estime que les contraintes économiques pèseront davantage sur l’avenir immédiat du club que ses résultats sportifs.

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« L’avenir de l’OM se décide à la DNCG, pas sur les terrains »

Pour le champion du monde 1998, Marseille doit désormais assumer les conséquences de sa situation financière, même si cela implique des sacrifices sportifs.

« L’avenir de l’OM a été décidé et se décide à la DNCG, il ne se décide pas sur les terrains. Il y a des règles, l’OM est obligé de s’y tenir. L’OM vivra la saison qu’il doit vivre. […] Il y a un règlement, et l’OM mange son pain noir. Et là, c’est le moment de faire corps avec les supporters, les joueurs, l’entraîneur. Et peut-être que l’histoire sera belle ! Dans ce championnat illisible, il peut tout se passer. »

Une position qui intervient alors que, selon L’Équipe, Marseille pourrait devoir réaliser de nouvelles ventes cet hiver. Nous détaillions récemment les contraintes de la DNCG et leurs conséquences possibles sur le mercato de l’OM↗.

« Si j’étais McCourt, je ne mettrais pas de chèque »

Plus surprenant, Dugarry défend Frank McCourt et sa volonté de réduire durablement les dépenses du club, malgré les erreurs de gestion qu’il lui attribue.

« McCourt s’est lancé dans un processus vertueux. Il a mis 700-800 M€, il s’est trompé, il est responsable. Mais même s’il est responsable, je n’arrive pas à lui en vouloir. Il a raison d’aller au bout de ce processus. Si j’étais lui, je ne mettrais pas de chèque. Car ce serait repousser le problème. Or, il faut faire des économies. Il faut changer le mode de fonctionnement avec les droits TV, qui n’existent plus. »

Pour l’ancien Olympien, réinjecter de l’argent sans modifier le fonctionnement économique du club ne ferait que retarder les difficultés.

Cette position pose néanmoins une question sportive majeure. Pierre-Émile Højbjerg et Igor Paixão figurent parmi les joueurs susceptibles d’être concernés par les réflexions de la direction. Aucun départ n’est acté, mais une vente importante pourrait compliquer les ambitions de Genesio↗.

La question de la responsabilité de McCourt et des joueurs à éventuellement sacrifier était d’ailleurs au cœur du dernier Débat Foot Marseille consacré à la DNCG et au mercato↗.

Dugarry assume donc une position claire : mieux vaut poursuivre l’assainissement financier que repousser les problèmes avec un nouveau chèque. Un choix qui pourrait toutefois placer Bruno Genesio devant un sérieux défi si l’OM devait se séparer de joueurs majeurs en janvier.