OM : Dugarry explique pourquoi Vitinha est un joueur de haut niveau !

L’ancien joueur des Girondins de Bordeaux et de l’Olympique de Marseille est revenu dans Rothen s’enflamme sur le cas de Vitinha. Il estime qu’il faut laisser du temps à l’attaquant portugais.

Arrivé lors du mercato à Marseille avec le fardeau d’être la plus recrue la plus chère de l’histoire du club, Vitinha peine à convaincre. Auteur de ses deux premiers buts avec l’OM face à Troyes, Vitinha a une nouvelle fois pêché dans la finition face à Auxerre ce dimanche. Il n’a cadré que 2 tirs sur ses 9 tentatives.

Quand tu débarques à Marseille à cet âge, c’est compliqué

Sur les ondes d’RMC, Christophe Dugarry estime que le portugais a besoin de temps : Vitinha paraît être un joueur de bon niveau, de haut niveau, après, il est jeune. Il a 23 ans. Quand tu débarques à Marseille à cet âge-là, c’est compliqué. C’est un style de jeu très particulier. Il faut que le garçon s’adapte. Je comprends les doutes. Moi, je lie ça à un manque de confiance. On le sent devant le but, ça manque de sérénité, de froideur, il faut avoir le sang-froid et pour l’instant son pied tremble un petit peu. La Ligue 1, c’est un championnat particulier, ce n’est pas très spectaculaire, mais ô combien difficile malgré tout. Je pense qu’il lui faut encore du temps. »

Le champion du Monde 1998 explique que le rôle de Tudor sera déterminant à la réussite de Vitinha à l’OM : L’oeil de l’entraîneur dans le style de jeu qu’il veut mettre en place va être important et capital. J’ai confiance sur ce coach qui va le mettre à bon escient et ensuite, ce sera à lui de montrer. C’est vrai que pour l’instant il y a quelques situations de jeu qui nous alertent techniquement. C’est un combattant, mais même ça on ne l’a pas vu. Quand on voit les vidéos de ce qu’il faisait à Braga, on ne retrouve pas ce même joueur à l’OM. Il faut lui laisser du temps. Oui, c’est dur de percer à cause du montant du transfert, ça raisonne. Quand tu joues à Marseille, que tu y vis, les gens sont là tous les jours pour te rappeler tes statistiques, tes buts ratés, tes mauvaises passes, donc oui, il a une pression certaine et il va falloir qu’il soit solide« .

⚪🔵 Dugarry sur Vitinha : « Il est très jeune, il a 23 ans, quand tu débarques à Marseille comme ça, c’est compliqué. Mais il faut lui laisser du temps. J’ai confiance en l’entraîneur pour l’utiliser à bon escient. » #rmclive pic.twitter.com/jDw1JZo9os — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) May 3, 2023

C’est bien trop tôt pour parler d’un flop

Dans Débat Foot Marseille, Belmel Bouzelifa estime qu’il est encore trop tôt pour juger Vitinha : « Parler de flop c’est trop tôt. Il n’a pas eu de ballons. Quand t’as un joueur qui arrive, avec un transfert conséquent on a beaucoup moins de patience. Tandis que tu prends Milik, tout le monde disait ‘il n’a pas de ballons’. Là, sur ce match-là, il n’a pas de ballons non plus. Clauss il te fait une course de fou, il dribble quatre ou cinq joueurs mais il ne sert pas Vitinha. Je ne pense pas que ce soit un dribbleur, mais il se bat beaucoup, beaucoup de remise et dos au jeu il s’en sort bien. Guendouzi il lui met une mine, sur une touche de la poitrine il le dévie. C’est trop tôt pour parler de flop, il a son temps d’adaptation. Il a eu du temps de jeu mais c’est difficile de juger sur ce match. En dehors du prix, je ne peux pas penser que tous les observateurs portugais qui disaient que c’était un gros prospect, un joueur prometteur avaient tort, donc c’est vraiment trop tôt. Je pense qu’ils l’ont pris dans une espèce de projection pour la saison prochaine. »