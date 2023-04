OM : Vitinha « n’est pas prêt pour être une alternative à Sanchez »

Vitinha, arrivé lors du mercato hivernal, peine à s’imposer à l’OM. Avec peu de temps de jeu, deux titularisations et des rentrées en fin de match, il est difficile de voir ses qualités. Dans le debrief du Football Club de Marseille, Yacine Youssfi a donné son avis sur le joueur portugais.

L’OM n’a rien montré ce vendredi, à domicile, face à Montpellier (1-1) et passe troisième du Championnat, derrière Paris et Lens. L’interrogation sur Vitinha reste, une fois de plus, en suspens. Impossible de se faire une idée de ses qualités, au vu de la prestation de l’équipe.

Tu ne peux pas avoir de jugement définitif

Schéma alléchant sur le papier, Igor Tudor a décidé de mettre Vitinha en n°9, avec Sanchez et Malinovskyi en appui. Malgré de bons appels et des lancements de jeu intéressants, aucun piston n’a su le trouver dans la surface. Il est donc difficile de lui demander de montrer plus, c’est un finisseur et a la réputation de faire mal face aux buts, mais pour cela il faudrait lui donner des ballons. « ‘Il n’a pas été assez servi. Il a besoin de recevoir les ballons dans la surface, c’est un finisseur« , a défendu l’entraîneur croate après le match.

Yacine Youssfi, au micro de l’émission de Football Club de Marseille, a donc tenté de se faire un avis sur le joueur le plus cher du club.

Tu ne vois pas son point fort

« Vitinha, tu ne peux pas avoir de jugement définitif sur lui. A l’instant T, il n’est pas prêt pour être une alternatif de Sanchez. Ce que je peux constater, c’est qu’il n’a pas des bons appuis, il est souvent dos au but et c’est très compliqué de développer ton jeu car tu fais que subir le marquage et l’intensité des défenseurs adverses qui, eux, ne sont pas dos au but. Donc on n’arrive pas à voir ses qualités, on voit que c’est pas un joueur qui va te remiser, il va prendre la profondeur directement. Il y a plein d’attaquants, tu te demande ce qu’ils ont comme qualités, et après tu vois qu’ils en ont plein, à l’OM je me rappelle des premiers matches de Brandao, tu ne voyais rien et vers le printemps 2009 il se révèle. Vitinha, tu ne vois pas son point fort et les appuis pour un attaquant c’est très important, parce qu’un attaquant qui fait que subir il ne peut rien faire. Quand tu ne connais pas le football français, c’est compliqué aussi. » Yacine Youssfi – Source : Football Club de Marseille (01/04/2023)

