OM : Dugarry pointe du doigt la responsabilité du PSG et de Al-Khelaïfi !

Les insultes et banderoles injurieuses visant Adrien Rabiot lors du match PSG – OM ont provoqué de vives réactions. Christophe Dugarry, consultant pour RMC, a fermement condamné ces comportements et appelé à une responsabilisation des clubs concernant l’ambiance dans les tribunes.

L’ancien international français a regretté que certains considèrent les stades comme des espaces à part, où les règles de respect ne s’appliqueraient pas. « Pourquoi faire de ces endroits des endroits à part ? L’évolution, c’est de faire que ces endroits ne soient plus des endroits de non-droit, où il y a des règles à respecter, on respecte l’adversaire, on respecte les gens. Donc, on est condamnés à n’avoir que des gens mal élevés dans les tribunes de foot ? Parce que ça, c’est un manque d’éducation, quand tu écris comme ça. Je ne me résigne pas à voir autant de gens mal élevés dans les tribunes. On est bien d’accord, c’est une minorité, mais à un moment donné, arrêtons d’essayer de justifier ça. »

Si le Paris Saint-Germain est en phase avec son communiqué, il porte plainte aussi contre le mec qui a écrit ça

💥 Duga « Le PSG ne peut pas nous faire croire qu’il lutte contre les débordements s’il ne fait pas tout pour interdire ces banderoles. S’il est en phase avec son communiqué, il doit porter plainte contre le groupe de supporters qui en est responsable pour l’image du club » pic.twitter.com/YKaaNghYNw — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) March 17, 2025



Dugarry estime que les clubs doivent jouer un rôle plus actif dans la lutte contre ces débordements. Il a notamment pointé du doigt la responsabilité du Paris Saint-Germain, qui n’aurait pas pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher ces actes. « Les chants, c’est quelque chose d’un peu plus compliqué. Mais c’est quand même facile d’empêcher une banderole de rentrer. Dire que Nasser (Al-Khelaïfi, le président parisien) et le PSG sont responsables, ce ne sont pas eux qui ont écrit la banderole, donc c’est délicat. Mais ils ont une énorme part de responsabilité. Ils doivent pacifier ces tribunes pour empêcher au moins ça. »

Pour lui, la réaction du PSG, via un simple communiqué, n’est pas suffisante. Il appelle le club à aller plus loin en engageant des actions en justice. « Si, déjà, tu n’es pas capable d’empêcher une banderole qui fait 50m de large, voire plus je n’en sais rien, c’est qu’ils ferment les yeux et qu’ils ont une responsabilité. (…) Il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt avec une espèce de communiqué. Je suis désolé, si le Paris Saint-Germain est en phase avec son communiqué, il porte plainte aussi contre le mec qui a écrit ça. Il porte plainte aussi contre l’association qui a écrit ça, pour l’image du club qui est détériorée, pour les autres supporters en tribunes qui n’ont pas envie d’être assimilés à ce qui a été dit sur cette banderole… »

Ces propos relancent le débat sur la lutte contre les comportements irrespectueux dans les stades. Le PSG, régulièrement confronté à des incidents de ce type, prendra-t-il des mesures plus strictes ?