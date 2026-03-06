OM : Dugarry s’emporte après l’élimination en Coupe de France (et fracasse 3 joueurs)

L’Olympique de Marseille a vécu une nouvelle soirée difficile. Battus par le Toulouse FC en quart de finale de la Coupe de France (2-2, 3-4 aux tirs au but), les Marseillais quittent la compétition malgré un tableau qui semblait plus ouvert après l’élimination précoce du Paris Saint-Germain.

Cette désillusion intervient seulement quatre jours après la victoire face à l’Olympique Lyonnais et relance les critiques autour de la saison olympienne. Dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Christophe Dugarry n’a pas caché sa frustration face à la prestation marseillaise.

A lire aussi : Les explications de Beye, la presse marseillais sévère et un abset important pour le TFC samedi… les 3 infos OM de ce jeudi !

Dugarry très critique envers le milieu marseillais

L’ancien international français a particulièrement ciblé le milieu aligné au coup d’envoi, composé de Geoffrey Kondogbia, Arthur Vermeeren et Himad Abdelli.

« C’est encore pire que Bruges, je suis effondré de la prestation de l’OM, on va avoir des gentils copains qui vont nous expliquer que ce n’était pas si mal que ça, qu’on ne leur a pas marché dessus… ouais mais le résultat c’est toujours le même. La seule différence du match face à Lyon, c’est que t’as 2 bons joueurs au milieu. Quand je vois le milieu au début du match, je me dis mais comment l’OM peut jouer avec ce milieu là : Kondogbia, Vermeeren, Abdelli, tu t’attends à quoi ? », a-t-il lancé sur RMC.

Avec cette élimination, l’OM voit s’envoler l’une de ses dernières opportunités de trophée cette saison, alors que la pression sportive et institutionnelle continue de peser sur le club phocéen.