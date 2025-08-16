OM : Dupraz pointe du doigt ce défaut récurent et cette absence !

La défaite de l’Olympique de Marseille face au Stade Rennais (0-1), en ouverture de la saison 2025-2026, n’a pas manqué de faire réagir. Invité à commenter la rencontre sur RMC Sport, Pascal Dupraz a livré une analyse sans détour, pointant du doigt les erreurs défensives marseillaises, responsables selon lui du but encaissé en toute fin de match.

« C’est un cas d’école », a lâché l’ancien entraîneur de Toulouse, en évoquant l’action décisive survenue à la 91e minute. Pour lui, le positionnement des défenseurs marseillais est tout simplement incompréhensible. « Quand tu as Merlin qui est seul côté gauche, c’est un cas d’école. Tu suis tes attaquants, tu ne joues pas le hors-jeu à 50 mètres de ton but. Les défenseurs marseillais ont offert le but aux Rennais », a-t-il asséné.

❌ Pascal Dupraz : “Le scénario du match a desservi les Marseillais. Mais leur propension à prendre des buts est alarmante. L’OM a offert le but aux Rennais. Ils ont oublié les fondamentaux défensifs.” pic.twitter.com/uTKdunpKiz — Les Grandes Gueules du Sport – RMC (@GGsportRMC) August 16, 2025



Une critique lourde de sens, qui rappelle les failles déjà observées la saison passée. Dupraz n’a pas hésité à élargir son analyse : « Ça a été trop souvent le cas la saison dernière. On a parlé des déficiences de l’OM en défense, on en parlera encore. »

Il reconnaît cependant une absence de taille ce soir-là : celle de Medina, censé être le patron de la défense olympienne. « Il faut rappeler que Medina n’était pas là. Ils l’ont aussi pris pour régler les problèmes défensifs, car c’est un vrai défenseur et un vrai leader. »

Au-delà de la tactique, c’est surtout l’aspect mental qui inquiète Dupraz. Selon lui, cette erreur illustre un état d’esprit défaillant : « C’est le fait d’une équipe frustrée de ne pas gagner, et qui en oublie les fondamentaux défensifs. À 0-0, l’OM aurait été frustré, mais aurait fait un match nul à l’extérieur, ça n’aurait pas été un si mauvais résultat que ça. »

Cette analyse sans filtre met en lumière une vérité dérangeante pour Roberto De Zerbi : malgré un jeu porté vers l’avant, l’OM reste fragile derrière. Et à ce niveau, chaque erreur se paie cash.