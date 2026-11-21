Après une première saison très délicate à l’OM, Egan-Riley a progressivement inversé la tendance. Le défenseur anglais est désormais devenu un titulaire régulier de Bruno Genesio et l’un des hommes en forme de l’équipe.

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La dynamique a changé pour Egan-Riley↗. À 23 ans, le joueur marseillais a commencé chaque rencontre de Ligue 1 cette saison, alors qu’il occupait seulement le 21e rang des joueurs les plus utilisés par l’OM en 2025-2026. Sa progression accompagne celle du collectif, qui reste sur une série de cinq victoires consécutives en championnat.

Une place gagnée dans la hiérarchie de l’OM

D’après La Provence, l’Anglais fait partie des bonnes surprises de l’effectif après un exercice précédent marqué par un temps de jeu limité et des prestations rarement convaincantes. Son début de saison n’avait pas immédiatement changé cette situation, avant une amélioration visible au fil des dernières semaines. Egan-Riley↗ a notamment pris le dessus, au moins temporairement, sur la concurrence de Bamo Meïté. De retour et performant lors des deux rencontres qu’il a disputées, le défenseur n’a toutefois pas récupéré la place occupée actuellement par son coéquipier anglais. La régularité d’Egan-Riley l’a installé parmi les éléments importants du groupe.

Egan-Riley veut encore progresser

Le défenseur compte désormais 95 matches disputés chez les professionnels. Il estime pourtant ne pas avoir encore atteint son meilleur niveau, signe qu’il considère cette saison comme une étape supplémentaire dans son évolution.

Je suis très heureux de jouer autant et je suis reconnaissant d’avoir la confiance du staff.

Cette confiance se traduit dans les chiffres : Egan-Riley↗ est le troisième joueur le plus utilisé de l’OM cette saison, derrière Jeffrey De Lange et Himad Abdelli. Son changement de statut est donc particulièrement net par rapport à l’exercice précédent, durant lequel il était resté en marge de la rotation.