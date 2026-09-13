OM : Egan-Riley prévient avant Besiktas et le PSG

L’OM a concédé vendredi à Rennes (1-0) sa troisième défaite consécutive en Ligue 1. Malgré ce nouveau revers, CJ Egan-Riley veut retenir les progrès affichés par les Marseillais et appelle son équipe à réagir rapidement, avec deux rendez-vous majeurs qui arrivent face au Besiktas puis au Paris Saint-Germain.

« Il y a plus de positif » malgré la défaite

Interrogé après la rencontre, CJ Egan-Riley n’a pas caché la frustration du vestiaire. Le défenseur anglais estime toutefois que l’OM a montré davantage de choses qu’au cours de ses précédentes sorties.

« Le premier sentiment est la déception parce qu’on a fait un bon match. On ressent aussi de la frustration parce qu’on veut gagner tous les matches. »

Le Marseillais estime surtout que son équipe doit s’appuyer sur cette prestation pour repartir de l’avant. « Il y a plus de positif que lors des précédents matches », a-t-il notamment expliqué après la rencontre.

Cette nouvelle défaite laisse malgré tout Marseille avec seulement trois points après quatre journées. L’OM reste sur trois revers consécutifs en championnat, une série qui augmente encore la pression autour de Bruno Genesio et de son groupe.

Besiktas puis le PSG : Egan-Riley veut une réaction

Le calendrier ne laissera pas beaucoup de temps aux Olympiens pour douter. Egan-Riley se projette déjà sur les deux prochains rendez-vous et affiche clairement l’ambition du groupe : retrouver la victoire.

« On veut gagner en Turquie et on y croit. On veut faire mieux jeudi contre Besiktas et dimanche contre Paris. »

Le déplacement européen en Turquie sera donc le premier test d’une semaine particulièrement importante pour l’OM. Derrière, le Classique face au PSG pourrait déjà peser lourd dans la dynamique marseillaise.

Le débrief complet de Rennes – OM

Retrouvez également le dernier débrief de Football Club de Marseille avec Romain Alessandrini après la défaite au Roazhon Park.