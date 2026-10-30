Emerson Palmieri s’est exprimé ce vendredi 30 octobre en conférence de presse avant OM – Toulouse. Le latéral a détaillé les changements apportés par Bruno Genesio et évoqué plusieurs de ses partenaires, alors que Marseille veut prolonger sa série en championnat.

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1. Toulouse avant de penser à Leverkusen

Emerson fixe une priorité : la réception de Toulouse dimanche. Après trois victoires consécutives en championnat, il veut profiter de ce rendez-vous à domicile avant les déplacements annoncés avant la trêve. Le latéral insiste sur la proximité des deux équipes au classement et sur les difficultés rencontrées lors de leurs dernières confrontations.

C’est un match important parce qu’on a gagné trois matchs de suite en championnat. C’est un match important parce que c’est à domicile et après on jouera deux matchs à l’extérieur avant la trêve. Toulouse est une équipe proche de nous au classement, ce sera difficile comme nos deux derniers matchs contre eux. C’est primordial de pouvoir prendre ces trois points.

La fin de match contre Le Havre reste également dans les esprits. Emerson explique que le groupe a revu cette rencontre pour comprendre son relâchement et souligne la nécessité de rester sérieux jusqu’au bout. Retrouvez le récit du match mouvementé contre Le Havre↗.

2. Genesio veut un OM plus incisif

Interrogé sur son rôle, le défenseur distingue les intentions de Bruno Genesio de celles de Roberto De Zerbi. Le contrôle du ballon reste recherché, mais il décrit une volonté plus marquée de terminer les actions et de provoquer dans les couloirs.

Avec De Zerbi on était parfois plus lents avec le ballon, et on n’essayait pas forcément de conclure les actions. Avec Genesio, quand on a le ballon, on essaye d’être plus incisif, de mieux jouer les un-contre-un dans les couloirs, d’être plus dangeureux.

Sur le plan humain, Emerson présente Genesio comme un entraîneur plus calme. Il retient surtout la confiance maintenue pendant les défaites du début de saison et relie la série récente à cette sérénité.

3. Une entente précieuse avec Paixão

Sur le côté gauche, Emerson souligne la complémentarité avec Igor Paixão. Leur relation dépasse le terrain, mais le latéral met avant tout en avant l’aide que chacun apporte à l’autre dans les deux phases de jeu.

Igor et moi, nous sommes de bons amis et on a la chance de pouvoir jouer sur le même côté du terrain. C’est un plus. J’essaye de l’aider en attaque et lui m’aide beaucoup en défense.

Le défenseur juge que son partenaire retrouve ses qualités après un début de saison compliqué. Un sujet déjà abordé dans notre éclairage sur le déclic attendu pour Paixão↗.

4. Aguerd, des qualités et une condition physique à préserver

Emerson connaît déjà bien Nayef Aguerd et salue ses qualités de défenseur central, notamment dans le jeu aérien et la construction. Son appréciation s’accompagne d’une insistance sur la forme physique et la sérénité.

Il est bon de la tête, il sait construire. Il doit juste être serein et bien physiquement. Quand il est en forme, c’est un défenseur très fort.

Le latéral estime qu’Aguerd apporte beaucoup à l’équipe lorsqu’il est au meilleur de sa forme. Il souligne l’importance, pour son partenaire, de se préserver.

5. Valero soutenu par les joueurs d’expérience

À propos d’Antoine Valero, Emerson explique avoir déjà perçu son potentiel lors des entraînements de la saison dernière. Alors que l’avenir de Valero à l’OM fait aussi l’actualité↗, le latéral évoque ici son accompagnement sportif.