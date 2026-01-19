OM : Emerson, c’est du solide !

L’OM s’est largement imposé face au SCO samedi soir à l’occasion de la 18e journée. Une belle victoire et de superbes phases de jeu. Voici la note et l’appréciation d’Emerson Palmieri lors de cette rencontre disputée à Angers.

L’Olympique de Marseille a rapidement imposé son rythme au stade Raymond-Kopa, malgré un pressing initial d’Angers. Après quelques alertes, Amine Gouiri a ouvert le score à la 19e minute en concluant un centre en retrait d’Amir Murillo. Cinq minutes plus tard, Mason Greenwood a doublé la mise d’une reprise sèche dans la surface, confirmant la domination phocéenne. L’OM a ensuite accentué son emprise avec le but d’Hamed Junior Traoré à la 34e minute, avant que Timothy Weah ne vienne conclure un mouvement collectif de la tête à la 40e. Juste avant la pause, Angers a profité d’un relâchement marseillais pour réduire l’écart par Amine Sbaï, portant le score à 4-1 à la mi-temps. Malgré ce but encaissé, Marseille est rentré aux vestiaires avec une avance confortable et une maîtrise nette du jeu.

Une première mi-temps impressionnante !

En seconde période, les Marseillais ont géré leur avance en contrôlant la possession et en limitant les situations dangereuses angevines. Plusieurs occasions ont permis à l’OM de rester menaçant, notamment une frappe de Greenwood sur la transversale et des tentatives de Paixão et Gouiri. Les changements opérés par Roberto De Zerbi ont apporté de la fraîcheur sans désorganiser le collectif. À la 88e minute, Igor Paixão a définitivement scellé le sort du match d’une frappe croisée après une récupération de Pierre-Emile Höjbjerg. Angers a sauvé l’honneur dans le temps additionnel grâce à Jim Allevinah, auteur de son premier but de la saison. Cette victoire 5-2 permet à l’OM de retrouver la confiance en Ligue 1 avant ses rendez-vous majeurs face à Liverpool et Lens.

La note d’Emerson Palmieri : 7 / 10

©️𝐁𝐮𝐭 𝐧𝐮𝐦𝐞́𝐫𝐨 𝟔𝟖 🎶

𝙲𝚘𝚖𝚙𝚘𝚜𝚒𝚝𝚒𝚘𝚗 : Roberto De Zerbi

𝙿𝚛𝚘𝚍𝚞𝚌𝚝𝚒𝚘𝚗 : les joueurs de l’OM

𝙼𝚊𝚜𝚝𝚎𝚛𝚒𝚗𝚐 : Timothy Weah 💿👽🇺🇸#SublimeCôteDivoire ✨ pic.twitter.com/GTZNhi2OKR — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 19, 2026

Son appréciation

Fidèle à son rôle hybride, Emerson Palmieri a encore livré une prestation de très haut niveau sur le flanc gauche marseillais. Chargé de s’insérer dans l’axe à la construction, le latéral italien a constamment offert des solutions entre les lignes, incarnant parfaitement l’OM imprévisible voulu par Roberto De Zerbi. Sa justesse technique a été déterminante, avec deux passes décisives majeures : une remise intelligente pour Mason Greenwood sur le but du 0-2 (24e), puis une ouverture appuyée dans l’axe pour Hamed Traoré sur le troisième but (34e). Omniprésent offensivement, il n’a jamais négligé ses tâches défensives, comme en témoigne son intervention de la tête sur l’action menant au but angevin en fin de première période. Jamais réellement inquiété dans son couloir, Emerson a parfaitement maîtrisé son rôle et confirmé, une nouvelle fois, son statut de recrue estivale majeure de l’Olympique de Marseille.

