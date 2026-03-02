OM : Emerson en perdition… les notes !

Mené à deux reprises, l’Olympique de Marseille a trouvé les ressources pour renverser l’Olympique Lyonnais au terme d’un match spectaculaire (3-2). Portés par un Vélodrome incandescent, les Marseillais ont égalisé une première fois par Paixao avant le doublé décisif d’Aubameyang en fin de rencontre. Un succès arraché dans le temps additionnel qui relance totalement l’OM dans la course au haut du classement. Voici la note et l’appréciation d’Emerson Palmieri lors de cette rencontre.

Le choc débute sur un rythme très élevé et tourne rapidement à l’avantage de l’Olympique Lyonnais. Dès la 3e minute, Corentin Tolisso profite d’une perte de balle marseillaise et d’une passe d’Endrick pour ouvrir le score d’un tir maîtrisé, refroidissant le Vélodrome. L’Olympique de Marseille réagit aussitôt et se crée plusieurs occasions franches, notamment par Greenwood et Aubameyang, mais se heurte à un Lucas Greif décisif. Les Phocéens poussent, multiplient les corners et les frappes, sans parvenir à égaliser malgré une nette domination territoriale. Lyon, plus réaliste, se montre dangereux en contre et Endrick manque même le break en manquant son lob face à Rulli. Juste avant la pause, les débats restent intenses mais le score ne bouge plus. À la mi-temps, l’OL conserve logiquement l’avantage (0-1) grâce à son efficacité.

L’OM retourne le match !

Au retour des vestiaires, l’OM accentue encore la pression et est récompensé à la 52e minute par une superbe frappe enroulée d’Igor Paixao pour l’égalisation. Lyon croit reprendre le large peu après, mais le doublé de Tolisso est refusé pour hors-jeu après intervention de la VAR. Les visiteurs reprennent néanmoins l’avantage à la 76e minute grâce à Rémi Himbert, efficace sur une action initiée par Endrick. Poussé par un Vélodrome incandescent, Marseille ne lâche rien et Aubameyang égalise à la 81e minute sur une reprise à bout portant après un corner. Dans le temps additionnel, l’OM renverse totalement le match : Paixao et Nwaneri combinent côté gauche avant un centre repris victorieusement par Aubameyang, auteur du doublé. Malgré une dernière tentative lyonnaise, Rulli sécurise la victoire, scellant un succès renversant 3-2 pour l’OM.

La note d’Emerson Palmieri : 3 / 10

Son appréciation

Soirée très compliquée pour Emerson, sans doute sa prestation la plus délicate sous le maillot marseillais. Aligné au poste de latéral gauche dans une défense à quatre, l’Italo-Brésilien est directement impliqué sur les deux buts lyonnais : un dégagement contré sur l’ouverture du score (3e), puis un ballon mal négocié qui conduit au second but (76e). Au-delà de ces actions décisives, son match a été marqué par de nombreuses imprécisions. Relances hasardeuses, contrôles approximatifs, passes mal assurées, coups de pied arrêtés mal exploités : le déchet technique a été inhabituellement élevé, avec 22 ballons perdus. Défensivement, il a souffert face aux projections adverses et n’a jamais vraiment dégagé de sérénité. Plus entreprenant par séquences dans ses montées et ses centres, il a tenté d’apporter offensivement, mais sans réelle réussite. Une prestation globalement inquiétante, qui a placé son équipe sous pression pendant une grande partie de la rencontre.

