OM : Emerson, l’ascenseur émotionnel !

L’OM s’est incliné 2-1 face au Sporting en Ligue des Champions. Une défaite frustrante car les marseillais dominaient la rencontre avant le carton rouge. Voici la note et l’appréciation d’Emerson Palmieri lors de cette rencontre disputée au Vélodrome.

L’Olympique de Marseille s’est incliné sur la pelouse du Sporting Portugal après une rencontre renversante. Pourtant, les hommes de Roberto De Zerbi avaient parfaitement entamé le match, ouvrant le score grâce à Igor Paixão après un contre éclatant initié par Pierre-Emerick Aubameyang. Les Phocéens dominaient alors le jeu, bien organisés et dangereux en transition, mais tout a basculé avant la pause avec l’expulsion d’Emerson Palmieri pour un second avertissement. Malgré quelques parades décisives de Geronimo Rulli, l’OM est rentré aux vestiaires avec un mince avantage, difficile à préserver.

Réduits à dix, les Marseillais ont logiquement reculé, concédant la possession et subissant la pression lisboète. En seconde période, le Sporting a su profiter de sa supériorité numérique pour inverser la tendance. Les entrées de Geny Catamo et Alisson Santos ont dynamisé l’attaque portugaise, le premier égalisant avant que le second ne scelle la victoire d’un tir puissant dévié par Benjamin Pavard. L’OM, courageux mais trop esseulé devant, n’a jamais réussi à se remettre dans le match, malgré l’activité d’Aubameyang. Les Lisboètes, plus frais et plus incisifs, ont logiquement pris le dessus jusqu’au coup de sifflet final. Cette défaite (2-1) laisse un goût amer aux Marseillais, passés tout près d’un exploit avant de s’effondrer physiquement et numériquement.

La note d’Emerson Palmieri : 3.5 / 10

Son appréciation

Aligné en piston gauche, Emerson a d’abord rendu une copie intéressante, apportant du dynamisme et de la présence offensive dans son couloir. En bonne entente avec Paixao, il a souvent cherché à créer le surnombre et à s’impliquer dans les relais au milieu. Défensivement, l’international italien a fait preuve d’une bonne vigilance, malgré un jeu du Sporting qui penchait largement sur son côté. Mais tout son bon travail a été gâché par deux erreurs d’appréciation. Averti une première fois pour une main, il a ensuite tenté d’obtenir un penalty dans les arrêts de jeu de la première période. L’arbitre, après recours à la VAR, a estimé qu’il s’agissait d’une simulation, lui valant un deuxième carton jaune synonyme d’expulsion. Une exclusion évitable qui a lourdement pénalisé son équipe, réduite à dix avant la pause. C’est d’autant plus regrettable que le joueur réalisait jusque-là un match convaincant, sérieux dans les duels et entreprenant offensivement. Avec son expérience, Emerson aurait dû mieux gérer ses émotions et éviter ce geste superflu. Une soirée qui laisse donc un goût amer, entre promesses et frustration.

