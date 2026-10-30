Emerson Palmieri décrit un OM davantage tourné vers la conclusion des actions avec Bruno Genesio. Le latéral explique ce qui a changé dans les consignes par rapport à Roberto De Zerbi.

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Un contrôle du ballon orienté vers le but

En conférence de presse ce vendredi 30 octobre, avant la réception de Toulouse, Emerson a comparé les approches des deux entraîneurs. Le latéral ne décrit pas un abandon de la maîtrise du ballon : il souligne surtout une différence dans la manière de l’utiliser, un thème central de ses déclarations avant OM – Toulouse↗.

De Zerbi avait un jeu, comment dire, fait de possession du ballon et de contrôle du match pendant 90 minutes avec plus d’équilibre. Bruno Genesio nous demande d’avoir le contrôle du match mais nous demande plus de toujours essayer de conclure les actions. Avec De Zerbi on était parfois plus lents avec le ballon, et on n’essayait pas forcément de conclure les actions. Avec Genesio, quand on a le ballon, on essaye d’être plus incisif, de mieux jouer les un-contre-un dans les couloirs, d’être plus dangeureux.

Les duels dans les couloirs mis en avant

Dans son explication, les un-contre-un et la recherche d’actions plus dangereuses occupent une place importante. Ces consignes concernent directement les couloirs, où Emerson évolue notamment aux côtés d’Igor Paixão↗. Avant Toulouse, le défenseur a également insisté sur la nécessité de garder le même sérieux pendant toute la rencontre, après la fin de match difficile face au Havre↗. L’objectif qu’il expose reste de conserver le contrôle tout en allant davantage au bout des possessions.