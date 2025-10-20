OM : Emerson, un choix tactique perdant…

L’OM s’est largement imposé 6-2 face au HAC en Ligue 1. Une victoire importante lors de la 8e journée du championnat samedi. Voici la note et l’appréciation d’Emerson Palmieri lors de cette rencontre disputée au Vélodrome.

L’OM a d’abord été surpris par un HAC solide et inspiré, qui a ouvert le score à la 24e minute grâce à Yassine Kechta, auteur d’une belle frappe croisée dans la surface. Les Normands, bien en place, semblaient capables de rééditer leur exploit de l’an passé, jusqu’à l’incident décisif de la 34e minute : Gautier Lloris stoppait de la main une tentative d’Aubameyang à l’entrée de la surface. Après visionnage vidéo, l’arbitre expulsait le défenseur havrais et accordait un penalty que Mason Greenwood transformait sans trembler. À 11 contre 10, les hommes de Roberto De Zerbi prenaient le contrôle total du match avant la pause, monopolisant la possession et multipliant les offensives.

La seconde période a tourné à la démonstration offensive. Greenwood, en état de grâce, signait un quadruplé historique avec trois nouveaux buts entre la 67e et la 76e minute, profitant à merveille des décalages créés par O’Riley et Pavard. Entré en jeu, Robinio Vaz ajoutait le cinquième but de près (88e), avant que Murillo ne conclue le festival de la tête dans le temps additionnel (90’+4). Malgré un superbe but de Touré pour sauver l’honneur, le HAC s’inclinait lourdement 6-2. Avec cette cinquième victoire consécutive, l’OM s’empare de la tête du classement et confirme sa montée en puissance sous la houlette de De Zerbi.

La note d’Emerson Palmieri : 5 / 10

Son appréciation

Chargé de couvrir le flanc gauche et de s’intégrer dans l’axe de l’entrejeu, Emerson Palmieri a livré une prestation moins tranchante que d’habitude. Perturbé par l’agressivité havraise, il a perdu un ballon à l’origine de l’ouverture du score (24e) et a parfois peiné à peser offensivement, malgré quelques montées et un coup franc cadré juste avant la pause (45+5). Sérieux et rigoureux, l’international italien a su corriger certaines approximations défensives, mais son influence est restée limitée, ce qui a conduit à son remplacement par Murillo (65e), auteur du but décisif en fin de rencontre. Une prestation solide mais en demi-teinte, liée à une option tactique non payant lors de cette rencontre.

