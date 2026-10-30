Emerson Palmieri salue le potentiel d’Antoine Valero, qu’il a déjà côtoyé à l’entraînement la saison dernière. Le latéral souligne le rôle des joueurs expérimentés pour accompagner les jeunes à l’OM.

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Un potentiel aperçu dès la saison dernière

En conférence de presse ce vendredi 30 octobre, avant Toulouse, Emerson a évoqué la progression d’Antoine Valero. Le latéral explique avoir déjà constaté ses qualités lors des séances avec le groupe et se réjouit des possibilités offertes aux jeunes pour grandir, un des thèmes de sa prise de parole avant OM – Toulouse↗.

Il a déjà prouvé qu’il a un très grand potentiel. Il est déjà venu s’entraîner avec nous l’an dernier, on voyait qu’il avait un gros potentiel. Je suis heureux de voir des jeunes avec l’opportunité de jouer et de progresser parce que j’ai été jeune. Je lui souhaite d’avoir des opportunités. Nous les joueurs d’expérience, on doit les aider à grandir.

Les cadres ont aussi un rôle à jouer

Le défenseur ne se contente pas de louer les qualités du jeune joueur. En rappelant son propre passage par cette étape, il met l’accent sur l’accompagnement quotidien que doivent apporter les coéquipiers plus expérimentés. Alors que l’avenir de Valero à Marseille↗ a récemment fait l’actualité, ses propos portent ici sur la progression sportive et les occasions de jouer qu’il souhaite au jeune attaquant. Emerson a également décrit la manière dont il aide Igor Paixão sur le côté gauche↗, en s’appuyant sur son expérience et sur l’entraide au sein de l’équipe.