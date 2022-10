OM : Emmanuel Petit a ciblé la priorité des Marseillais !

Sur les ondes de RMC Sport, Emmanuel Petit a remis les priorités de l’Olympique de Marseille sur le devant de la scène. L’ancien milieu de terrain veut que l’OM se focus sur le match de ce soir face à Strasbourg.

L’Olympique de Marseille enchaîne après sa défaite en Ligue des Champions. Ce samedi soir, les hommes de Tudor vont affronter le RC Strasbourg avant de recevoir Tottenham pour le dernier match de phase de poules.

Est-ce que la priorité c’est de rester positionné en haut du classement de la Ligue 1 ? Bien sûr que oui — Petit

Si les supporters attendent forcément le choc décisif contre Tottenham qui aura lieu mardi, Emmanuel Petit tient à ce que la priorité pour les Olympiens soit la rencontre à Strasbourg ce samedi pour ne pas dégringoler en Ligue 1.

A LIRE AUSSI : OM : Djellit a un argument de taille pour dézinguer le travail sur les jeunes !

« Je reprends les propos de Longoria. La priorité pour Marseille est de jouer la Ligue des Champions chaque année, d’un point de vue financier. Est-ce que c’est de passer en huitièmes de finale ? Je n’en suis pas certain. Est-ce que c’est de rester positionné en haut du classement de la Ligue 1 ? Bien sûr que oui. C’est ce qui lui permettra de bâtir un club sérieux pour les prochaines années. La priorité, c’est donc le match à Strasbourg, pas Tottenham » Emmanuel Petit – Source : RMC (28/10/22)

🗣💬 « La priorité, c’est le match face à Strasbourg ! Tu préfères gagner contre Tottenham et perdre à Strasbourg puis être 8e ? » Manu Petit estime que le déplacement à Strasbourg doit être prioritaire par rapport à la réception de Tottenham en Ligue des champions. #RMCLive pic.twitter.com/jDbitSPqMz — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) October 28, 2022

Déclarations d’avant-match

« Forcément, ça va être un gros match. Dans une période où leurs résultats ne sont pas très bons, il y a quand même beaucoup d’intensité dans leurs rencontres. C’est une grosse équipe ! Il faudra être parfaits dans beaucoup de domaines. (…) Quand tu es à Marseille, tu ambitionnes de gagner tous les matches. On connaît l’adversaire et la multitude de surprises qu’il peut y avoir. Il faudra être capables de s’organiser techniquement face à la pression qu’ils peuvent mettre. (…) L’OM n’a plus du tout le même visage que l’année dernière. C’est une équipe qui presse en permanence et qui fait quasiment du un contre un tout terrain. Je ne pense pas que leurs résultats actuels leur fassent changer leur façon de jouer » Julien Stéphan – Source : Conférence de presse (27/10/22)

« Des doutes? Non. Il faut faire une analyse match après match. La défaite contre Lens n’était pas méritée. On a fait des bons matchs du point de vue de la prestation. On a vraiment bien travaillé au niveau de la course, avec ou sans ballon. Les deux dernières prestations m’ont plus plu que celles des deux derniers mois. (…) Les joueurs sont conscients qu’on a besoin de points. Ils savent que le match de demain est très important. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (28/10/22)