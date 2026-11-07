Bruno Genesio reçoit un soutien de poids après la victoire de l’Olympique de Marseille sur la pelouse du Bayer Leverkusen (0-1). Vendredi, dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Emmanuel Petit a salué le travail de l’entraîneur olympien, qu’il considère comme le meilleur technicien français du moment. Le champion du monde 1998 insiste notamment sur sa capacité à redresser une équipe confrontée à de nombreuses difficultés depuis le début de saison.

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Cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues, une remontée à la sixième place de Ligue 1 et un premier succès européen : l’OM retrouve des résultats après un début de saison compliqué. Une dynamique qui porte, selon Emmanuel Petit, la signature de Bruno Genesio.

Au lendemain de la victoire marseillaise à Leverkusen grâce à Amine Gouiri↗, l’ancien international français a livré un véritable plaidoyer en faveur du technicien olympien.

« Pour moi, Genesio est le meilleur entraîneur français actuel »

Sur RMC, dans Rothen s’enflamme, Emmanuel Petit a d’abord souligné le parcours de Genesio et sa capacité à obtenir des résultats dans des situations difficiles.

« Pour moi, Bruno Genesio est le meilleur entraîneur français actuel. C’est mon opinion. Pourquoi ? Il a toujours été à l’image d’un sauveteur plutôt que de quelqu’un qui va conquérir des choses. Lyon, Rennes, Lille : toujours des qualifications en Ligue des champions. » (Emmanuel Petit, Source RMC Sport)

Pour le champion du monde 1998, le mérite de Genesio est d’autant plus important qu’il a rejoint Marseille dans un contexte économique délicat, avec des moyens limités pour renforcer son effectif.

Une situation compliquée par les blessures et les mauvais résultats du mois de septembre, avant le redressement observé ces dernières semaines.

« Il a su garder son calme, sa sérénité et les transmettre à ses joueurs »

Emmanuel Petit a ensuite développé son analyse du travail réalisé par l’entraîneur marseillais, notamment sur la gestion humaine du groupe et la relance de certains joueurs.

« Quand je vois le marasme dans lequel il est arrivé au club, à l’Olympique de Marseille, en sachant qu’il n’y avait pas d’argent à dépenser sur le marché des transferts, avec tous les blessés et tous les matchs importants qu’il a dû jouer en début de saison… On a mis dans la tête des gens qu’ils avaient une équipe de bras cassés et qu’ils allaient droit dans le mur. Les résultats de septembre ont donné raison à tous ceux qui les critiquaient. Sauf que lui, il est parfait dans ce rôle-là. Il a su garder son calme, sa sérénité et les transmettre à ses joueurs. Il a donné leur chance à de jeunes joueurs, il a essayé de revitaliser son groupe et d’amener de la concurrence. Il a relancé des joueurs qui étaient à la cave, comme Abdelli. » (Emmanuel Petit, Source RMC Sport)

Le cas d’Himad Abdelli illustre effectivement cette évolution. Récemment, Genesio avait expliqué le regain de confiance de son milieu offensif↗, tout en soulignant les progrès encore nécessaires dans son jeu sans ballon.

Petit a également apprécié l’organisation collective de l’OM à Leverkusen, notamment sa capacité à défendre avec un bloc compact. Il a toutefois pointé une limite : le manque de profondeur de l’effectif pour enchaîner les rencontres.

Une préoccupation réelle pour Genesio, qui doit composer avec un calendrier particulièrement chargé entre Ligue 1 et Ligue Europa↗.

L’hommage d’Emmanuel Petit intervient avant un nouveau test pour Marseille, dimanche à Lens. Un déplacement qui permettra à l’OM de mesurer sa progression face à un concurrent direct dans la course aux places européennes.