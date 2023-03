OM : En colère, Bruno Genesio ne digère pas !

En conférence de presse, le coach du Stade Rennais, Bruno Génésio, a pesté contre ses joueurs ! L’OM a su marquer au bon moment en surprenant les Bretons sur coup-franc.

Ce dimanche l’Olympique de Marseille a pris les 3 points face au Stade Rennais. Une victoire sur le score de 0-1 grâce à Kolasinac et un super travail de collectif sur coup-franc. Bruno Genesio était en conférence de presse et n’a vraisemblablement pas digéré cette défaite.

« On a vu la différence entre une équipe mature et une autre moins mature. Malgré une entame difficile, on a fait une très bonne première période. On leur a posé beaucoup de problèmes et on aurait dû ouvrir le score. Malheureusement, quand vous voulez lutter pour le haut de tableau et le podium, vous devez montrer beaucoup plus de maturité. On connaissait l’importance de ce premier but et ce n’est pas admissible d’encaisser un but comme celui-là. Après, on a perdu le fil, on a moins bien occupé le terrain. Je ne sais pas, l’arbitre n’est pas obligé de siffler. On manque d’attention, de maturité, de tout ce que vous voulez. Quand vous voulez concurrencer ce genre d’équipe, ce n’est pas possible de prendre un but aussi ridicule. Nous, on a essayé de faire la même chose et vous avez vu ce qui s’est passé ? Alexis Sanchez est venu couper l’action. Le match se résume à ça. (…) C’est un coup d’arrêt qui nous montre qu’il est difficile pour nous de lutter contre ce genre d’équipe. Après, il reste 12 matches, on a aussi montré de belles choses. On va déjà s’accrocher pour conserver au moins cette cinquième place et pourquoi pas rêver de faire mieux. » Bruno Genesio – Source : Conférence de presse (05/03/23)

« Je l’avais dit avant le match c’était important d’envoyer un message. Les autres ont fait match nul et c’était une opportunité pour nous de jouer ici. On voulait faire un bon résultat et finalement on prend ces trois points qui sont fantastiques bravo aux joueurs. On sent qu’il y a un truc particulier avec l’Olympique de Marseille . On avait travaillé sur des aspects mentaux et finalement les gars ont été supers. C’est vraiment une grande victoire car ce n’est facile pour personne ici à Rennes. C’est une des meilleures équipes de Ligue 1 donc venir gagner ici avec une semaine particulière c’est vraiment extraordinaire. » Igor Tudor – Source Prime Video