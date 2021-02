OM : En plus des 3 suspendus, Larguet confirme 1 forfait et 3 retours face à Lyon !

L’OM reçoit Lyon ce dimanche en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Nasser Larguet était ce vendredi au centre RLD pour répondre aux questions des journalistes. Il a fait le point sur l’état de son groupe…

Le coach olympien doit faire avec 3 suspendus pour ce match : Rongier, Benedetto et Sakai. De plus, Larguet a confirmé l’absence de Jordan Amavi, blessé à la cuisse. Par contre, le directeur du centre de formation pourrait compter sur 3 retours. En effet, Milik, Thauvin et Rocchia seront aptes pour la reception de Lyon dimanche.

Amavi forfait, retour de Rocchia, Milik et Thauvin !

« Amavi a ressenti une douleur il sera absent, Rocchia s’est entrainé, il se sent bien il est donc en état d’être dans le groupe. Un garçon comme Milik peut prendre la profondeur et jouer dos au but, il peut jouer seul ou avec un autre attaquant. Thauvin, joue faux pied à droite. Leur retour nous donne d’autres cartes. » Nasser Larguet – source : Conférence de presse (26/02/2021)

#Larguet : « Amavi a ressenti une douleur il sera absent, Rocchia s’est entrainé, il se sent bien il est donc en état d’être dans le groupe. » #LiveFCM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 26, 2021