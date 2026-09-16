OM : Encore un coup dur pour les supporters marseillais

L’Olympique de Marseille disputera jeudi soir son premier match de Ligue Europa sur la pelouse de Besiktas, mais sans ses supporters dans le parcage visiteur.
Selon L’Équipe, l’UEFA a décidé de fermer le secteur réservé aux supporters marseillais à Istanbul. Cette mesure fait suite à une sanction infligée à l’OM après la rencontre perdue 3-0 face à Bruges en janvier dernier.
Le club phocéen était alors sous le coup d’un sursis et avait été sanctionné pour des incidents pyrotechniques.
Conséquence : les supporters olympiens ne pourront pas assister au déplacement européen en Turquie depuis le parcage visiteurs.
Un coup dur pour l’OM, qui devra
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