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OM : Encore un coup dur pour les supporters marseillais

Par La rédaction FCM - Publié le - Mis à jour le
supporers OM
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Supporters Marseille - OM

L’Olympique de Marseille disputera jeudi soir son premier match de Ligue Europa sur la pelouse de Besiktas, mais sans ses supporters dans le parcage visiteur.

Selon L’Équipe, l’UEFA a décidé de fermer le secteur réservé aux supporters marseillais à Istanbul. Cette mesure fait suite à une sanction infligée à l’OM après la rencontre perdue 3-0 face à Bruges en janvier dernier.

Le club phocéen était alors sous le coup d’un sursis et avait été sanctionné pour des incidents pyrotechniques.

Conséquence : les supporters olympiens ne pourront pas assister au déplacement européen en Turquie depuis le parcage visiteurs.

Un coup dur pour l’OM, qui devra

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