OM : “Encore un étage d’écart avec le PSG”, prévient Walid Acherchour

L’Olympique de Marseille multiplie les signatures de renom cet été avec l’ambition de jouer les premiers rôles. Mais peut-il réellement inquiéter le PSG dans la course au titre ? Sur RMC Sport, Walid Acherchour tempère les espoirs marseillais et appelle à plus d’humilité.

Alors que les arrivées d’Aubameyang, Greenwood, Gouiri ou encore Timothy Weah font rêver les supporters olympiens, Walid Acherchour estime que le club doit rester lucide sur ses objectifs. Le journaliste a livré une analyse sans détour dans l’émission After Foot sur RMC Sport :

“C’est le terrain qui doit faire foi. En termes de communication, tu dois dire qu’aujourd’hui le PSG est intouchable. Ils ont gagné la Ligue des champions, c’est la meilleure équipe du monde. Nous, on va faire notre championnat, on va tout donner, et on verra où on sera à la fin. Notre objectif, c’est le podium de Ligue 1. Je préfère ce que dit Aubameyang sur la Ligue des champions. Car avec le nouveau format, il y a un coup à jouer pour l’OM, pour écrire une belle petite histoire, c’est-à-dire faire un huitième de finale et redorer ce blason avec cette compétition. Il faut revenir à de l’humilité du côté de l’OM. Ils font un bon recrutement, c’est l’année 2 de Roberto De Zerbi, mais il y a un étage encore entre le PSG et Marseille. À eux de le réduire avec du travail et des faits. Quand ils gagneront contre le PSG, qu’ils ne perdront plus contre Reims ou Auxerre, et qu’ils trouveront une vraie régularité, alors ils pourront parler.”