OM : Encore une semaine chargée en tensions !

À deux journées de la fin de la saison 2025-2026, l’Olympique de Marseille traverse une crise profonde. Battus lourdement à Nantes, les Marseillais abordent le déplacement au Havre dans un climat explosif, marqué par des tensions internes, une discipline contestée et l’écartement de Pierre-Emerick Aubameyang.

Après la déroute à Nantes (0-3), l’environnement de l’OM s’est encore dégradé cette semaine à la Commanderie. Selon les informations rapportées par L’Équipe, un incident impliquant plusieurs joueurs, dont Pierre-Emerick Aubameyang, a provoqué une nouvelle secousse au sein du club marseillais. Chargé de superviser le couvre-feu pendant la mise au vert, Bob Tahri, proche collaborateur de Medhi Benatia, aurait été aspergé avec un extincteur lors d’une soirée organisée jeudi soir au centre d’entraînement.

L’épisode, présenté par l’entourage du Gabonais comme « une blague qui a mal tourné », a néanmoins conduit à une sanction immédiate. Aubameyang, qui aurait assumé la responsabilité de la soirée au nom du groupe et présenté ses excuses, ne figure pas dans le groupe retenu pour le déplacement crucial au Havre dimanche soir.

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Habib Beye face à un vestiaire sous tension

Arrivé sur le banc marseillais en février, Habib Beye doit désormais gérer une situation sportive et humaine extrêmement fragile. L’ancien défenseur de l’OM, qui s’était appuyé sur l’expérience de Pierre-Emerick Aubameyang depuis sa prise de fonction, se retrouve confronté à un groupe décrit comme nerveux et divisé.

Les séances d’entraînement de la semaine ont illustré ce malaise grandissant. Toujours selon L’Équipe, une séance aurait même été interrompue mercredi matin par Habib Beye en raison du comportement jugé individualiste de Mason Greenwood et d’un manque d’implication global au sein de l’effectif.

Le staff marseillais peine à comprendre l’écart entre le contenu des entraînements et les prestations affichées en match. La multiplication des mises au vert et des séances doublées, décidées notamment sous l’impulsion de Medhi Benatia, n’a pas permis d’apaiser le climat.

L’OM joue désormais pour son orgueil

Avant le déplacement au stade Océane, Habib Beye a reconnu publiquement les difficultés traversées par son groupe. « Cela ne va pas atténuer tout ce qu’il s’est passé mais c’est très important pour nous de montrer un meilleur visage. »

L’entraîneur marseillais avait également insisté sur l’état d’esprit attendu : « Je fais un métier différent en ce moment et c’est vraiment difficile parce que cela nous prend beaucoup d’énergie. »

À deux matches de la fin de saison, l’Olympique de Marseille ne parle désormais plus réellement de classement ou d’objectif européen. En interne, le discours est centré sur l’orgueil et la nécessité de terminer une saison chaotique avec davantage de cohérence collective. Le déplacement au Havre apparaît ainsi comme un test autant mental que sportif pour un groupe en pleine fracture.