OM : Stéphane Richard déjà au cœur des grandes décisions !

Alors que l’OM prépare une profonde restructuration en interne pour la saison prochaine, Stéphane Richard commence déjà à prendre un rôle central dans les grandes décisions stratégiques du club. Selon les informations de L’Équipe, l’ancien patron d’Orange aura notamment le dernier mot concernant le futur directeur sportif marseillais.

Parmi les profils étudiés, celui de Grégory Lorenzi revient avec insistance ces derniers jours. Architecte majeur de la spectaculaire progression de Brest ces dix dernières années, Lorenzi plaît énormément en interne après son travail salué en Bretagne, où il a accompagné le club de la Ligue 2 jusqu’à une qualification historique en Ligue des champions.

Initialement promis à Nice grâce à un accord verbal passé il y a plusieurs semaines, le dirigeant brestois pourrait finalement être détourné vers l’OM. Toujours selon L’Équipe, plusieurs échanges auraient déjà eu lieu avec Excel Sports Management, le cabinet chargé d’évaluer les différents candidats pour le futur organigramme olympien.

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Mais au-delà des discussions techniques, c’est surtout le rôle grandissant de Stéphane Richard qui interpelle. Bien qu’il ne prenne officiellement ses fonctions qu’en juillet prochain, le futur président est déjà impliqué dans les dossiers les plus sensibles du club. L’Équipe explique toutefois que Richard s’appuie fortement sur les avis de son entourage et des spécialistes missionnés par Frank McCourt, conscient de son manque d’expérience dans les rouages du football professionnel.

Dans le même temps, McCourt aurait lancé un vaste audit du secteur sportif marseillais, portant notamment sur la masse salariale et les nombreuses commissions d’agents.

Autre élément important du dossier : Medhi Benatia pousserait fortement en privé pour la candidature de Lorenzi. Un soutien qui surprend alors même que le départ de Benatia serait déjà acté pour la fin du mois de mai.

L’OM espère désormais avancer rapidement afin de boucler la nomination du futur patron du sportif avant le début du mercato estival.