OM : encore une tuile pour Genesio !

La trêve internationale continue de faire des dégâts dans l’effectif de l’OM. Après Derek Cornelius et Amine Gouiri, Himad Abdelli a été contraint de quitter prématurément la rencontre entre l’Algérie et le Burundi ce mardi après-midi. Le milieu marseillais aurait été touché à la cheville gauche après un contact.

Abdelli sort avant la mi-temps

Titulaire avec l’Algérie face au Burundi, Himad Abdelli n’a pas pu aller au bout de la première période.

Selon La Provence, le milieu de terrain de l’OM aurait subi une mauvaise chute après un tacle adverse. Touché à la cheville gauche, il a quitté la pelouse en grimaçant peu avant la pause.

Pour le moment, la gravité de la blessure et une éventuelle durée d’indisponibilité ne sont pas connues.

Ce nouveau pépin arrive alors que l’OM suit déjà de près plusieurs dossiers médicaux pendant cette trêve. Derek Cornelius pourrait être éloigné des terrains pendant plusieurs mois, tandis qu’Amine Gouiri est rentré plus tôt à Marseille après sa blessure musculaire avec l’Algérie.

Un nouveau casse-tête pour Genesio

Himad Abdelli est devenu un élément important du milieu de Bruno Genesio. Son éventuelle absence serait donc particulièrement problématique au moment où Marseille s’apprête à retrouver un calendrier très chargé.

La situation est d’autant plus sensible que Nayef Aguerd poursuit encore un protocole de reprise spécifique avec le Maroc.

L’OM devra donc attendre les prochains examens et les informations du staff algérien avant de connaître précisément l’état de santé de son milieu de terrain.

Une trêve qui tourne au cauchemar

Après Cornelius, Gouiri et désormais Abdelli, les pépins physiques s’accumulent pour les internationaux marseillais.

Le timing ne pouvait pas être plus mauvais. Genesio doit préparer une séquence de huit matches en moins d’un mois après la trêve, avec très peu de marge dans plusieurs secteurs de jeu.

L’OM espère désormais que la sortie d’Abdelli ne soit qu’une alerte et qu’il puisse rapidement retrouver les terrains.