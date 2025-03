OM : Enfin une bonne nouvelle avant Reims pour De Zerbi !

L’OM va devoir retrouver le chemin de la victoire en Ligue 1 avec un déplacement à Reims ce samedi à 17h. Lors du dernier match face au PSG, Roberto De Zerbi a du faire avec les absences de Murillo, Hojbjerg et même Bennacer. Lors de la trêve, Adrien Rabiot s’est blessé au mollet mais il devrait être finalement apte ce samedi !

Absence remarquée lors du match France-Croatie (2-0, 5-4 tab), Adrien Rabiot ne souffre toutefois d’aucune blessure sérieuse et sera disponible pour le déplacement de l’OM à Reims, samedi. Selon La Provence, le staff médical de l’OM reste serein concernant l’état de forme du milieu de terrain. « Son mollet ira très bien d’ici samedi, il pourra reprendre avec l’OM », a confié une source proche du club. Un soulagement pour Roberto De Zerbi, qui pourra compter sur un joueur essentiel dans l’entrejeu.

Rabiot de retour samedi avec l’OM !

Touché au mollet, il sera disponible pour le prochain match de l’OM

L’absence de Rabiot lors du match des Bleus ne résulterait donc que d’une mesure de précaution. Aucune lésion musculaire n’a été détectée, ce qui laisse entrevoir une reprise normale de l’entraînement avec le groupe marseillais.

L’Olympique de Marseille, en difficulté ces dernières semaines avec trois défaites sur les quatre derniers matchs, a besoin de se relancer rapidement. Le retour de Rabiot pour cette rencontre capitale contre le Stade de Reims pourrait offrir un atout supplémentaire à un effectif en quête de stabilité.

Avec un classement qui se complique et une pression croissante, l’OM n’a plus droit à l’erreur et devra réagir. L’expérience et la maîtrise de Rabiot au milieu de terrain seront précieuses pour tenter d’inverser la dynamique. Rendez-vous samedi pour savoir si l’OM saura profiter de ce retour pour rebondir en championnat.