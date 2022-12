OM : Enfin une bonne nouvelle en défense pour Tudor !

Présent lors des premières journées de Ligue 1 et de Ligue des Champions, Eric Bailly a vu ses problèmes physiques le rattraper. L’ivoirien est sorti sur une blessure à la cuisse contre Paris, il devrait revenir dans la semaine selon L’Equipe.

Le joueur de 28 ans n’a joué que 515 minutes cette saison en raison de ses fréquentes blessures à la cuisse. La dernière rencontre complète d’Eric Bailly date du 7 septembre, lors du déplacement à Tottenham.

L’ivoirien était présent à la reprise de l’entraînement collectif au centre Robert-Louis Dreyfus et fait parti du groupe qui s’est envolé pour Marbella.

Selon L’Equipe, le staff Olympien a fait reprendre progressivement les entraînements spécifiques au défenseur central, notamment avec un protocole de consolidation de la cuisse pour éviter une nouvelle blessure. Bailly devrait pouvoir rejoindre ses coéquipiers pour les séances d’entraînement collectif dans la semaine.

Rester ou partir La une du journal L’Équipe de ce mardi 20 décembre 2022 pic.twitter.com/iUuOS8LjyT — L’ÉQUIPE (@lequipe) December 19, 2022

C’est vraiment dommage car c’est un super joueur mais il y a un gros problème physique

« Je pense qu’il faut recruter un défenseur central, c’est impératif. Bailly ne peut pas jouer, Gigot est nul et Balerdi est moyen… (…) Et puis Bailly, il ne faut plus le faire jouer. Le deal c’est que s’il joue plus de 50% des matchs il signe un contrat de 3 ans avec l’OM ? Mais il ne faut surtout pas dans ce truc là, c’est du délire. Il faut arrêter la casse, il y a des joueurs qui se blessent comme ça tout le temps, on a connu des Christanval, Julien Rodriguez, Abou Diaby… C’est vraiment dommage car c’est un super joueur mais il y a un gros problème physique avec des blessures à répétition et cela ne date pas d’aujourd’hui. Il n’y a qu’à voir son CV sur les 4 dernières années. » Benjamin Courmes – Football Club de Marseille – 04/11/2022

