OM : enfin une bonne nouvelle pendant cette trêve internationale…

Titulaire lors du match nul entre le Maroc et le Mali (1-1), Nayef Aguerd a disputé l’intégralité de la rencontre sans connaître la moindre alerte physique. Une bonne nouvelle pour Bruno Genesio, alors que les blessures se multiplient dans l’effectif de l’OM et que Derek Cornelius sera absent plusieurs mois.

La trêve internationale aura provoqué de nombreuses inquiétudes à Marseille. Mais Nayef Aguerd devrait revenir à la Commanderie en pleine possession de ses moyens.

Le défenseur central de l’OM était titulaire avec le Maroc, dimanche soir, lors du match amical face au Mali disputé à Tanger. Aligné dans l’axe de la défense aux côtés d’Issa Diop, il a joué les 90 minutes de cette rencontre conclue sur un score nul (1-1).

Selon Le Phocéen, aucune alerte physique n’est à signaler concernant le Marseillais. Aguerd n’est également pas directement impliqué sur le but encaissé par les Lions de l’Atlas.

180 minutes disputées pendant le rassemblement Cette titularisation constituait le deuxième match joué intégralement par Nayef Aguerd durant cette fenêtre internationale. Le 25 septembre, le défenseur avait déjà disputé l’intégralité de la victoire du Maroc contre le Gabon (2-0). Il s’était même montré décisif en délivrant une passe décisive à Noussair Mazraoui sur l’ouverture du score. Une prestation rassurante qui avait confirmé sa montée en puissance. Quatre jours plus tard, Aguerd n’avait pas participé au match contre le Lesotho. Le staff marocain avait choisi de le préserver et de lui faire suivre un programme individualisé afin de gérer sa charge de travail. Son retour dans le onze face au Mali montre que cette absence relevait bien d’une gestion physique et non d’une nouvelle blessure. Au total, Aguerd aura donc disputé 180 minutes en trois rencontres durant ce rassemblement, avec un match de repos entre ses deux titularisations. Aguerd entouré de plusieurs cadres marocains Pour affronter le Mali, le sélectionneur Mohamed Ouahbi avait aligné plusieurs joueurs importants des Lions de l’Atlas. Aguerd évoluait notamment devant Yassine Bounou et aux côtés de l’ancien Marseillais Azzedine Ounahi. Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Bilal El Khannouss et Ismael Saibari figuraient également dans le onze de départ marocain. Le Maroc n’est toutefois pas parvenu à terminer son rassemblement par une victoire. Les Lions de l’Atlas ont été tenus en échec par une équipe malienne solide et se sont contentés d’un match nul. Pour l’OM, l’essentiel se trouvait surtout dans l’état physique de son défenseur. Aguerd a pu enchaîner une nouvelle rencontre complète et devrait être disponible pour le déplacement à Troyes, dimanche prochain. Un retour d’autant plus important après la blessure de Cornelius La bonne santé d’Aguerd est devenue essentielle pour Bruno Genesio. Derek Cornelius s’est sérieusement blessé à la hanche lors d’un entraînement avec la sélection canadienne et devrait rester indisponible jusqu’à la fin de l’année. L’infirmerie marseillaise s’est considérablement remplie pendant cette trêve. Sans Cornelius, Genesio ne dispose plus d’une grande profondeur en défense centrale. Nayef Aguerd et CJ Egan-Riley apparaissent comme les deux principaux candidats pour former la charnière contre Troyes. Bamo Meïté et le jeune Alexi Koum peuvent également représenter des solutions. Les deux joueurs ont d’ailleurs été associés lors du match amical perdu contre Montpellier, samedi à Martigues. Dans ce contexte, le retour d’Aguerd sans problème physique représente l’une des rares bonnes nouvelles de la trêve internationale. La blessure de Højbjerg assombrit tout de même la soirée La soirée n’a malheureusement pas été totalement rassurante pour l’OM. Au même moment, Pierre-Emile Højbjerg a dû quitter prématurément la rencontre entre le Danemark et le pays de Galles. Le capitaine danois est sorti dès la dixième minute, apparemment touché musculairement. Cette nouvelle blessure constitue une inquiétude majeure pour Bruno Genesio, déjà privé de plusieurs joueurs. Marseille attend désormais le retour de l’ensemble de ses internationaux et les examens médicaux de Højbjerg. Concernant Aguerd, les nouvelles sont heureusement positives. Après deux rencontres complètes avec le Maroc et un match de repos, le défenseur devrait pouvoir retrouver rapidement l’entraînement collectif. À six jours du déplacement à Troyes, Bruno Genesio peut au moins compter sur son principal défenseur central.