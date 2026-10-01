OM : infirmerie sous tension, 2e budget de Ligue 1 et un nouveau départ important dans les tuyaux… Les 3 infos de ce jeudi

L’actualité de l’Olympique de Marseille reste très chargée en ce jeudi 1er octobre 2026. Bruno Genesio doit composer avec une infirmerie qui se remplit pendant la trêve internationale, l’OM conserve malgré ses difficultés le deuxième budget de Ligue 1 et Pierre-Emile Højbjerg pourrait de nouveau devenir l’un des dossiers chauds du prochain mercato. Voici les trois informations à retenir aujourd’hui.

L’infirmerie se remplit, Genesio compte déjà les joueurs

La trêve internationale devait permettre à Bruno Genesio de souffler et de travailler avec une partie de son effectif. Elle s’est surtout transformée en succession de mauvaises nouvelles.

Derek Cornelius est le cas le plus préoccupant. Sérieusement touché à la hanche avec la sélection canadienne, le défenseur central est désormais forfait jusqu’à la fin de l’année. Son protocole de reprise doit encore être précisé.

Amine Gouiri est lui déjà rentré à Marseille. Touché musculairement avec l’Algérie face à la Zambie, l’attaquant suit actuellement des soins. Selon les dernières informations, sa présence pour le déplacement à Troyes le 11 octobre n’est toutefois pas remise en cause à ce stade.

Comme si cela ne suffisait pas, Himad Abdelli s’est blessé à la cheville gauche avec l’Algérie face au Burundi. La gravité exacte du problème reste à déterminer.

Genesio peut néanmoins compter sur quelques bonnes nouvelles. Tochukwu Nnadi a repris l’entraînement collectif, tandis que Geoffrey Kondogbia devrait prochainement retrouver le groupe.

Le timing est crucial puisque l’OM va entrer dans une période de huit matches en moins d’un mois.

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L’OM reste le deuxième budget de Ligue 1

Autre information importante du jour : malgré les difficultés financières et la cure d’austérité engagée cet été, l’Olympique de Marseille conserve le deuxième budget de Ligue 1.

Selon les données compilées par Sportune, le budget olympien pour la saison 2026-2027 atteindrait 185 millions d’euros.

L’OM devance largement Rennes et le Paris FC, estimés à 130 M€, Monaco à 125 M€, ainsi que Lyon et Lille à 110 M€.

Le PSG évolue toutefois dans une dimension totalement différente avec un budget estimé à 900 millions d’euros, soit presque cinq fois celui de Marseille.

Cette deuxième place souligne également le paradoxe actuel de l’OM : le club reste très puissant économiquement à l’échelle du championnat français, mais doit réduire ses coûts après plusieurs exercices déficitaires.

La situation financière du club reste particulièrement surveillée après un déficit supérieur à 100 millions d’euros.

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Mercato : la Juventus revient sur Højbjerg

Enfin, le mercato hivernal commence déjà à s’agiter autour de Pierre-Emile Højbjerg.

Selon La Gazzetta dello Sport, la Juventus ferait toujours du milieu danois une priorité pour janvier. Le club turinois souhaite renforcer son entrejeu avec un joueur expérimenté et penserait pouvoir convaincre l’international danois.

La Fiorentina surveillerait également sa situation.

Højbjerg avait déjà été proche de quitter Marseille cet été. Un transfert vers Newcastle avait été envisagé avant que le joueur ne décide finalement de rester à l’OM.

Bruno Genesio continue de compter sur lui puisqu’il a débuté les six rencontres disputées cette saison. Mais le contexte financier pourrait pousser la direction à écouter les propositions.

Sous contrat jusqu’en 2028, Højbjerg représente également l’un des salaires les plus importants de l’effectif. Un départ permettrait donc à l’OM de récupérer des liquidités et d’alléger sa masse salariale.

Sportivement, le problème serait tout autre : Genesio ne peut difficilement perdre un titulaire majeur au milieu sans obtenir un remplaçant immédiatement opérationnel.

Le cas Højbjerg avait déjà animé les débats concernant les joueurs susceptibles d’être vendus pour aider les finances marseillaises.

Entre blessures, finances et premiers mouvements autour du mercato de janvier, l’OM vit donc une trêve internationale particulièrement agitée. Et la reprise sportive risque rapidement de remettre tous ces dossiers au premier plan.