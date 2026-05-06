OM : Boycott , les exigences de Bilal Nadir, rumeur mercato… les 3 infos OM du jour à retenir (6 mai 2026)

L’actualité de l’Olympique de Marseille est marquée par deux dossiers distincts mais importants : la situation des supporters dans les prochaines rencontres et l’avenir incertain de Bilal Nadir, milieu de terrain en fin de contrat. Voici les 3 informations essentielles du jour concernant l’OM, à retenir pour comprendre les dynamiques actuelles du club.

1. Boycott des groupes de supporters face au Havre et restrictions contre Rennes

La fracture est désormais totale entre l’Olympique de Marseille et une partie de son public. Selon les informations de Foot Mercato, les principaux groupes de supporters olympiens ont décidé de passer à l’action pour marquer leur rupture avec l’équipe et la direction. Réunis ce mardi lors d’une réunion jugée décisive, les mouvements ultras marseillais auraient acté plusieurs mesures fortes pour les deux derniers rendez-vous de la saison.

Le message est clair : la contestation change de dimension.

Selon Foot Mercato, aucun groupe de supporters ne prévoit de se déplacer au Havre pour la 33e journée de Ligue 1. Le parcage visiteur devrait ainsi rester vide, un signal extrêmement fort envoyé à un groupe marseillais en plein naufrage sportif. Après plusieurs semaines de colère, les supporters auraient choisi une réponse froide, radicale et sans violence pour afficher leur rupture avec les joueurs.

Mais le geste le plus marquant pourrait intervenir lors de la dernière journée face à Rennes. Toujours selon Foot Mercato, les groupes envisagent un Vélodrome en mode “stade mort”. Pas de bâches, pas de tifos, pas d’animations, pas d’ambiance organisée. Une scène rarissime à Marseille, pensée comme un symbole fort du rejet actuel.

Les supporters présents pourront toujours venir individuellement, mais sans structure collective visible dans les tribunes. Une image lourde de sens pour conclure une saison qui a viré à la rupture totale entre le peuple marseillais et son équipe.

🚨EXCL: 🔵⚪️🇫🇷 #Ligue1 | ❌ Aucun groupe de supporters de l’OM ne sera présent face au Havre. 📌 Face à Rennes, aucune bâche ni animation ne devraient avoir lieu. ⚠️ Les adhérents souhaitant assister à la rencontre pourront néanmoins venir individuellement. 🤝 Suite à la… pic.twitter.com/vKgcd1ijwd — Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 6, 2026

2. Bilal Nadir, une intégration sportive toujours limitée à l’OM

À quelques semaines de la fin de son contrat, l’avenir de Olympique de Marseille et de Bilal Nadir semble s’éloigner. Entre temps de jeu limité et exigences financières élevées, le dossier du milieu marocain se complique nettement.

Une situation sportive fragile à l’OM

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Arrivé en 2023 en provenance de OGC Nice, Bilal Nadir n’a jamais réellement réussi à s’imposer durablement à l’Olympique de Marseille. Pourtant prometteur lors de ses premières apparitions, le milieu de terrain a vu sa progression freinée par une grave blessure au genou.

Cette saison, ses statistiques restent modestes avec 1 but et 5 passes décisives en 28 matchs toutes compétitions confondues. Un bilan correct mais insuffisant pour s’imposer comme un titulaire indiscutable dans un effectif en constante évolution.

Surtout, le joueur ne semble plus entrer pleinement dans les plans des différents entraîneurs qui se sont succédé sur le banc marseillais. Dans ce contexte, un départ à l’issue de la saison apparaît aujourd’hui comme une hypothèse crédible.

Selon les informations d’Africa Foot, les négociations autour de l’avenir de Bilal Nadir seraient freinées par des demandes jugées élevées. Son entourage réclamerait une prime à la signature estimée à environ 2,5 millions d’euros, ainsi qu’un salaire annuel net proche de 1,2 million d’euros (il toucherai actuellement 0.72M€ brut par saison).

Des conditions qui pourraient refroidir certains prétendants, même si plusieurs clubs restent attentifs à sa situation. Parmi eux, Girona FC, Villarreal CF, Leeds United et RC Strasbourg suivent le dossier de près.

Malgré ces exigences, le joueur privilégierait un projet sportif cohérent, avec l’ambition de retrouver du temps de jeu et un rôle central. Une priorité qui pourrait peser dans son choix final alors que son avenir à l’OM semble de plus en plus incertain.

3. Mercato OM : Un international marocain pour le couloir droit ?

Alors que le mercato estival approche, l’Olympique de Marseille et l’Olympique lyonnais se retrouvent à nouveau en concurrence sur plusieurs dossiers. Parmi eux, le latéral droit Zakaria El Ouahdi, suivi de près par les deux clubs français selon la presse étrangère. Un affrontement direct qui s’inscrit dans une tendance déjà observée ces dernières semaines.

Les deux Olympiques se croisent régulièrement sur le marché des transferts. Ces dernières semaines, plusieurs joueurs ont été associés à la fois à l’OM et à l’OL, confirmant une forme de concurrence directe sur des profils ciblés.

Parmi eux, Jonathan David, annoncé sur le départ de la Juventus, ne devrait finalement pas rejoindre la Ligue 1, sauf retournement de situation. L’attaquant canadien, déjà passé par le LOSC, avait été évoqué dans les deux clubs, mais cette piste semble désormais s’éloigner.

D’autres dossiers ont également illustré cette rivalité, comme celui de Pablo Pagis, milieu offensif du FC Lorient, ou encore celui de Youssouf Fofana (AC Milan), également cité du côté des deux formations françaises ainsi que dans des clubs anglais.

Désormais, c’est le nom de Zakaria El Ouahdi qui s’ajoute à cette liste. Selon le média néerlandais Voetbal International, le latéral droit de 24 ans, évoluant à Genk, intéresse à la fois l’OM et l’OL.

Auteur d’une saison remarquée avec le club belge (41 matchs, 12 buts, 5 passes décisives), l’international marocain (2 sélections) attire également l’attention du PSV Eindhoven, notamment en raison d’un possible départ de Sergiño Dest.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, le joueur ne devrait toutefois pas être libéré facilement par Genk, qui entend faire monter les enchères.

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Toujours selon Voetbal International, aucun club ne semble pour l’instant en position de force dans ce dossier. Toutefois, l’OL pourrait disposer d’un léger avantage structurel, notamment en raison de la stabilité sportive évoquée autour du projet lyonnais et de sa possible qualification en Ligue des Champions.

En face, l’OM dispose également d’arguments, mais doit composer avec une concurrence interne importante au poste de latéral droit, où Timothy Weah s’est imposé comme une solution crédible cette saison.

Le profil polyvalent et offensif de Zakaria El Ouahdi, estimé autour de 15 millions d’euros, en fait un joueur potentiellement convoité, mais aussi exigeant sur le plan financier. Un élément qui promet une lutte serrée entre les deux clubs français lors du prochain mercato estival.