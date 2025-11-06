OM : Enorme coup de gueule de Walid Acherchour contre De Zerbi !

Rien ne va plus du côté de l’Olympique de Marseille après la nouvelle désillusion face à l’Atalanta Bergame. Alors que Roberto De Zerbi était jusque-là soutenu par une partie des observateurs, certains commencent à douter du projet mis en place par le coach italien. Parmi eux, Walid Acherchour, consultant pour Winamax FC et fervent défenseur de l’ancien entraîneur de Brighton, n’a pas mâché ses mots après la rencontre.

Dans son émission, le journaliste a livré une analyse sans concession sur la prestation marseillaise et sur les choix tactiques de De Zerbi. « Pourtant je suis un grand fan de Roberto De Zerbi, mais là c’est trop ! Quand tu vois, qu’il va encore parler d’arbitrage après la défaite face à l’Atalanta, mais arriver à 0-0 avant cette histoire de penalty c’est déjà un miracle ! Parce que son plan de jeu est défaillant ! », a-t-il lancé.

Pour Acherchour, le problème est désormais structurel. « Il envoie encore un signal de frilosité à son équipe, Rulli te sauve encore ! Tu es à la limite de prendre un but. Devant la TV si tu me dis que c’est l’OM de Gattuso ou de Grasset je te crois. Comment je peux argumenter sur la plus-value du coach ? »

Ça je ne l’ourlerai jamais !

Il ne comprend pas le choix de sortir Egan Riley et de faire reculer O’Riley en défense. Acherchour n’avait pas encore entendu De Zerbi qui a expliqué en conférence de presse que c’est une incompréhension avec le docteur, il croyais que Egan Riley était blessé. “Comment je peux expliquer le choix de O’Riley comme troisième central. Ça je ne l’ourlerai jamais ! Pourquoi tu me mets un joueur qui doit être sorti depuis longtemps, que ton système à trois ne marche pas. Combien de temps cela va durer ? De Zerbi doit répondre sur le terrain on est trop loin de ce que l’on doit voir.”

Une identité de jeu introuvable depuis le match face à Lens

Ce qui inquiète le plus le consultant, c’est la perte d’identité de l’OM depuis plusieurs semaines. « Depuis la 25e minute de Lens, on est passé de quelque chose de maîtrisé et travaillé à un brouillon footballistique ! Ce n’est pas possible ! », a-t-il regretté, pointant du doigt des choix qu’il juge incohérents : « Comment je peux expliquer le choix de O’Riley comme troisième central ? Pourquoi tu me mets un joueur qui doit être sorti depuis longtemps, alors que ton système à trois ne marche pas ? »

🎙️ Le freestyle de @walidacherchour sur De Zerbi pic.twitter.com/vHV9OZJ8RF — Winamax FC 🔞 (@WinamaxFC) November 5, 2025

L’ancien partisan du jeu de possession prôné par De Zerbi semble désormais désabusé. Pour lui, le technicien italien doit impérativement trouver des solutions sur le terrain pour relancer un collectif en perte de repères.

En conférence de presse, Roberto De Zerbi a une nouvelle fois mis en avant l’arbitrage, mais cette justification ne convainc plus. À l’heure où l’OM n’a que 3 points en C1 et propose un jeu médiocre, le discours de son entraîneur ne suffit plus. Les mots de Walid Acherchour résonnent comme un avertissement : Marseille doit retrouver une vraie identité de jeu, et vite.