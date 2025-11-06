OM : Micoud crie au scandale!

La défaite de l’Olympique de Marseille face à l’Atalanta Bergame (0-1), mercredi soir au Vélodrome, continue de faire réagir.

Un match frustrant pour les Marseillais, battus après une action controversée, puisque le but italien est intervenu dans la foulée d’un penalty non sifflé pour l’OM. Une décision arbitrale qui a suscité de vives discussions, y compris chez les consultants.

Sur le plateau de L’Équipe du Soir, Yohan Micoud a exprimé sa colère et dénoncé une injustice flagrante, estimant que le traitement aurait été différent si un grand club européen avait été concerné.

Micoud : “C’est grave !

“Je suis désolé mais cela se passe à Marseille ce soir. Si c’est un grand club d’Europe, tu crois que le but est accepté comme cela ?” a lancé l’ancien international français.

“Si ça se passe au Real, à Barcelone ou au Bayern, et ça c’est injuste. Le VAR devrait équilibrer les injustices et là tu les gardes. C’est ça qui est grave.”

Cette sortie illustre le sentiment d’incompréhension et de frustration qui règne autour du club phocéen après cette quatrième journée de Ligue des champions.

Alors que les hommes de Roberto De Zerbi ont livré une prestation en demi-teinte, l’épisode du penalty non accordé avant le but de Lazar Samardzic a marqué un tournant dans la rencontre.

Une soirée au goût amer pour Marseille, qui estime avoir été victime d’un manque d’équité arbitrale.