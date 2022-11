OM : Enorme doute pour trois Marseillais à la Coupe du Monde !

D’après les informations de L’Equipe, ces trois Marseillais n’ont aucune certitude de participer à la Coupe du Monde avec l’Equipe de France…

L’Olympique de Marseille a réalisé un bon début de saison mais a marqué le pas lors du mois d’octobre. Match tous les trois jours, adversaires plus relevés et élimination en Ligue des Champions… Que des coups durs pour les joueurs d’Igor Tudor.

Cette semaine a été mouvementée côté Coupe du Monde. En effet, les sélectionneurs annoncent à tour de rôle leur liste pour jouer la compétition internationale qui aura lieu à la fin du mois de novembre. Si certains éléments marseillais semblaient quasiment sûr d’y participer, L’Equipe affirme que ce sera plus compliqué que prévu !

Clauss incertain, Veretout et Guendouzi se battent pour une place?

Les trois Marseillais susceptibles d’y participer avec L’Equipe sont Jonathan Clauss, Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout. Pour le piston droit, sa présence serait très incertaine dans la liste. Plus largement, le poste de latéral réservera forcément des surprises.

Au sujet du milieu de terrain, Jordan Veretout, Guendouzi et Eduardo Camavinga pourraient profiter des blessures de plusieurs éléments afin de gagner une place. Cependant, Didier Deschamps n’a aucune certitude de prendre les deux Marseillais. Le quotidien sportif détaille que les trois joueurs jouent pour deux places en plus de Youssouf Fofana, Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot. Réponse ce mercredi soir sur le JT de TF1 !

Un stage en Espagne durant la Coupe du Monde

« Pendant que les internationaux disputeront la coupe du monde au Qatar, les Olympiens non sélectionnés partiront, eux, en Espagne pour effectuer un stage de mi-saison. Des détails restent encore à régler sur l’organisation mais les dates sont définies : il aura lieu à partir du week-end du 3-4 décembre, jusqu’au 11. Deux destinations étaient en balance jusqu’à ces dernières heures, mais Marbella tient désormais la corde. » Source : La Provence (07/11/22)