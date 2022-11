OM : De Bono pointe du doigt deux joueurs !

Dimanche soir, la victoire de l’OM face à Lyon a calmé les critiques et les inquiétudes des supporters marseillais. Cependant, beaucoup restent sceptiques : Igor Tudor n’a pas vraiment changé de tactique par rapport aux matchs précédents…

Ils sont beaucoup à le penser : Igor Tudor s’entête avec ses choix. Au début de la saison, l’OM était un rouleau compresseur et certains parlaient déjà de jouer le titre…

C’était sans compter sur la fatigue des joueurs, le château de carte s’est d’abord effondré face à Ajaccio, une erreur qui a vite été oubliée grâce à la deuxième victoire en Ligue des Champions face au Sporting. L’entraîneur croate s’est ensuite mis en tête que l’équipe victorieuse des portugais sera son équipe type en ne tentant aucune nouvelle option tactique, mis à part contre Strasbourg.

Jean-Charles De Bono, ancien joueur de l’OM, cite dans l’émission Débat Foot Marseille les joueurs qui n’ont pas leur place dans le onze olympien après le match contre Lyon.

« Under ? Offensivement je trouve qu’il est beaucoup trop individualiste, qu’il fait faire des efforts à ses partenaires sur les côtés : des dédoublements c’est beaucoup s’en servir sans souvent leur donner le ballon. Ça manque de précision, ça manque de volonté ça manque de niaque, puis après ça manque de passées décisives, ça manque de buts. Pour un joueur offensif, on a besoin de quelqu’un qui fait la différence et je trouve que Under ne fait plus la différence. Comme Tavares d’ailleurs que je mettrai dans le même cas : les quatre premiers matchs de la saison on s’est dit « mais c’est quoi cette révélation ? » et aujourd’hui il nous déçoit tout autant de ce qu’il a été bon en début de saison. Donc voilà ce sont deux joueurs qui nous apportent plus grand chose dans cet effectif. » Jean-Charles De Bono – Débat Foot Marseille – 7/11/2022

