OM : énorme soulagement pour Aguerd !

L’inquiétude grandissait autour de Nayef Aguerd ces dernières semaines, mais la tendance est désormais beaucoup plus rassurante. Selon les informations de Foot Mercato relayées par Le Phocéen, le défenseur de l’Olympique de Marseille devrait bien participer à la Coupe du monde 2026 avec le Morocco national football team.

Blessé avec l’OM en fin de saison, le joueur de 30 ans avait quitté Marseille afin de poursuivre sa rééducation au Maroc. Depuis plusieurs semaines, très peu d’informations avaient filtré concernant l’évolution de son état physique, alimentant de nombreux doutes autour de sa présence pour le Mondial.

Cette discrétion inquiétait particulièrement les supporters marocains, alors que le secteur défensif des Lions de l’Atlas apparaît fragilisé à l’approche du tournoi. Mais selon Foot Mercato, le sélectionneur Mohamed Ouahbi devrait finalement convoquer Nayef Aguerd dans sa liste pour la compétition.

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Une excellente nouvelle pour le Maroc, qui compte énormément sur l’expérience du défenseur olympien dans les grands rendez-vous internationaux. Cadre important de la sélection ces dernières années, Aguerd représente un élément essentiel de l’équilibre défensif marocain.

Du côté de l’OM, cette participation au Mondial constituerait également un signal positif concernant l’évolution de sa blessure. Après plusieurs semaines d’incertitude, le défenseur semble donc se rapprocher progressivement d’un retour à la compétition.