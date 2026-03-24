OM : Éric Di Meco charge les joueurs et écarte le débat sur l’entraîneur !

Dans Rothen s’enflamme sur RMC, Éric Di Meco a livré une analyse tranchée de la situation de l’Olympique de Marseille. L’ancien défenseur pointe avant tout la responsabilité des joueurs, refusant de faire du changement d’entraîneur la clé des difficultés actuelles.

Di Meco insiste sur la responsabilité des joueurs

Sur les ondes de RMC, dans l’émission Rothen s’enflamme, Éric Di Meco a clairement désigné les principaux responsables de la situation de l’OM. Selon lui : « Selon moi, les principaux responsables sont toujours les joueurs. Quand tu changes d’entraîneur et que les joueurs sont moyens, ça ne les fait pas devenir bons. (…) Quand la saison dernière, tu finis 2e et atteins les objectifs avec une équipe qui tient la route, tu dois corriger les défauts et progresser. Tu ne peux pas faire 10 départs et 10 arrivées ! Ce qui est en train de se passer est une bénédiction : ça voudrait dire que tu changes chaque année 10 joueurs, et ton équipe fonctionne. Ce n’est pas possible ! (…) »

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Dans un contexte marqué par les débats autour du banc marseillais, l’ancien international français met en avant un problème structurel : la stabilité de l’effectif. Pour lui, les bouleversements répétés empêchent toute progression durable en Ligue 1.

Le débat sur l’entraîneur jugé secondaire

Alors que les discussions opposent notamment Roberto De Zerbi et Habib Beye, Éric Di Meco refuse de centrer le débat sur le technicien : « Le débat sur De Zerbi ou Beye, ça ne m’intéresse pas. Contrairement à vous (Jérôme Rothen, Christophe Dugarry, ndlr), j’ai rarement critiqué De Zerbi. J’ai toujours mis les joueurs devant leurs responsabilités. Quand il est parti, j’ai été étonné, et j’étais à peu près sûr qu’il n’y aurait pas de grands changements dans les résultats. (…) Pourquoi ça aurait mieux marché avec Habib (Beye) qu’avec De Zerbi ? Les carences des joueurs on les connait et on l’a encore vu hier (dimanche). A l’OM, tu peux faire venir (José) Mourinho, (Pep) Guardiola, (Jürgen) Klopp, qui tu veux… Je ne suis pas sûr que ça règlera tous les problèmes. Ce qu’on ne peut pas lui enlever, c’est que De Zerbi a tout essayé. Il a tellement tout essayé qu’au bout de huit mois, ça vous a énervé ! »

À travers cette prise de position, Di Meco souligne une problématique récurrente de l’Olympique de Marseille : l’instabilité et les limites intrinsèques de l’effectif. Un constat qui relance le débat sur la politique sportive du club, au-delà du seul choix de l’entraîneur.