Après trois défaites en trois journées de Ligue Europa, l’OM est déjà en grande difficulté dans cette compétition. Pour Éric Di Meco, une élimination pourrait toutefois permettre à Bruno Genesio de se concentrer pleinement sur le championnat.
Interrogé avant le déplacement de Marseille sur la pelouse du Bayer Leverkusen, Éric Di Meco a mis en avant les limites actuelles de l’effectif olympien. Selon les propos rapportés par Le Phocéen, l’ancien défenseur estime que Bruno Genesio doit jongler entre les rencontres européennes et l’objectif d’une remontée en Ligue 1. Di Meco considère qu’un calendrier allégé donnerait davantage de stabilité à l’équipe marseillaise. Il estime également que l’OM dispose encore des ressources nécessaires pour viser une place dans les six premiers du championnat, notamment grâce à une ossature resserrée et aux joueurs en forme.
Di Meco pointe le poids du calendrier européen
L’ancien joueur de l’OM reconnaît que cette perspective est difficile à accepter pour un club dont l’identité reste fortement liée aux soirées européennes. Il juge néanmoins que la situation actuelle contraint Genesio à effectuer des choix réguliers avec un groupe qui ne lui permet pas forcément de jouer pleinement sur les deux tableaux.
« Le jour où il ne sera pas obligé de jongler, il sera heureux. »
Après trois journées, Marseille compte trois défaites en Ligue Europa, contre Besiktas, l’Olympiakos et le Sturm Graz. Quatre rencontres restent programmées face au Levski Sofia, au Celta Vigo, au Celtic et à Anderlecht, jusqu’à la fin de la phase de ligue prévue le 28 janvier 2027.
Un top 6 encore envisageable en championnat
Éric Di Meco s’appuie sur la dynamique récente de l’OM en Ligue 1, avec quatre victoires consécutives. À ses yeux, une équipe recentrée sur le championnat pourrait s’appuyer sur sept ou huit joueurs incontournables, les éléments en forme et les jeunes qui commencent à intégrer le groupe.