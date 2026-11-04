Après trois défaites en trois journées de Ligue Europa, l’OM est déjà en grande difficulté dans cette compétition. Pour Éric Di Meco, une élimination pourrait toutefois permettre à Bruno Genesio de se concentrer pleinement sur le championnat.

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Interrogé avant le déplacement de Marseille sur la pelouse du Bayer Leverkusen, Éric Di Meco a mis en avant les limites actuelles de l’effectif olympien. Selon les propos rapportés par Le Phocéen, l’ancien défenseur estime que Bruno Genesio↗ doit jongler entre les rencontres européennes et l’objectif d’une remontée en Ligue 1. Di Meco considère qu’un calendrier allégé donnerait davantage de stabilité à l’équipe marseillaise. Il estime également que l’OM dispose encore des ressources nécessaires pour viser une place dans les six premiers du championnat, notamment grâce à une ossature resserrée et aux joueurs en forme.

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Di Meco pointe le poids du calendrier européen

L’ancien joueur de l’OM reconnaît que cette perspective est difficile à accepter pour un club dont l’identité reste fortement liée aux soirées européennes. Il juge néanmoins que la situation actuelle contraint Genesio à effectuer des choix réguliers avec un groupe qui ne lui permet pas forcément de jouer pleinement sur les deux tableaux.

« Le jour où il ne sera pas obligé de jongler, il sera heureux. »

Après trois journées, Marseille compte trois défaites en Ligue Europa, contre Besiktas, l’Olympiakos et le Sturm Graz. Quatre rencontres restent programmées face↗ au Levski Sofia, au Celta Vigo, au Celtic et à Anderlecht, jusqu’à la fin de la phase de ligue prévue le 28 janvier 2027.

Un top 6 encore envisageable en championnat

Éric Di Meco s’appuie sur la dynamique récente de l’OM en Ligue 1, avec quatre victoires consécutives. À ses yeux, une équipe recentrée sur le championnat pourrait s’appuyer sur sept ou huit joueurs incontournables, les éléments en forme et les jeunes qui commencent à intégrer le groupe.