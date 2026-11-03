Malgré quatre victoires consécutives en Ligue 1, l’OM continue de montrer des signes de fragilité en fin de match. Selon L’Équipe, Bruno Genesio a élaboré un plan « secret » avec Pierre-Emile Højbjerg pour corriger ce problème. Au-delà des ajustements tactiques, l’entraîneur marseillais cherche surtout à effacer les traumatismes hérités de la saison dernière.
L’OM gagne à nouveau, mais ses fins de match restent préoccupantes. Après avoir frôlé la catastrophe face au Havre (4-3), les Marseillais ont encore souffert dimanche contre Toulouse (2-0), malgré deux buts d’avance dès la 25e minute.
Dans une enquête publiée lundi, L’Équipe révèle comment Bruno Genesio tente de remédier à cette fragilité, notamment avec l’aide de son vice-capitaine Pierre-Emile Højbjerg.
Un plan « secret » pour mieux gérer les fins de match
Face à Toulouse, Genesio a procédé à plusieurs changements ciblés. Les entrées de Kelyann Bezahaf et Geoffrey Kondogbia ont notamment permis de renforcer le couloir droit et l’entrejeu.
Le technicien a également évoqué un plan élaboré avec Højbjerg pour mieux protéger les avantages au score. Sans en dévoiler tous les détails, il s’est félicité du résultat : « Et ça a marché puisqu’on n’a pas pris de but. »
Une méthode qui rappelle son passage à Lille, où il avait connu des difficultés similaires. À l’époque, Genesio avait notamment travaillé sur des exercices à handicap à l’entraînement et sur une organisation défensive plus compacte.
Mais le problème est aussi mental. Comme il l’avait expliqué après les difficultés rencontrées par l’OM en fin de match, les scénarios vécus la saison dernière ont laissé des traces.
Un accompagnement psychologique envisagé à l’OM ?
Selon L’Équipe, plusieurs membres du club ont alerté Genesio sur la fragilité psychologique d’un effectif marqué par les nombreux points abandonnés dans les dernières minutes.
« On sentait bien que, si Toulouse avait réussi à marquer un but, on aurait pu revivre une fin de match plus difficile », a reconnu l’entraîneur marseillais.
Dimanche, Jeffrey de Lange a d’ailleurs joué un rôle majeur dans la victoire, avec six arrêts décisifs, comme le souligne notre analyse de sa prestation face au TFC.
Autre information révélée par le quotidien sportif : le staff de l’OM ne dispose actuellement d’aucun psychologue attitré. Genesio, qui avait déjà travaillé avec une psychologue à Rennes, serait favorable à un accompagnement sur la durée. Cette possibilité pourrait être étudiée la saison prochaine.
En attendant, le technicien mise sur le dialogue avec ses cadres et le travail tactique. Malgré la remontée à la sixième place, il avait d’ailleurs appelé son équipe à ne pas s’enflammer.
Les déplacements à Leverkusen puis à Lens permettront de mesurer les progrès de l’OM dans la gestion de ses rencontres.