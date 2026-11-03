Malgré quatre victoires consécutives en Ligue 1, l’OM continue de montrer des signes de fragilité en fin de match. Selon L’Équipe, Bruno Genesio a élaboré un plan « secret » avec Pierre-Emile Højbjerg pour corriger ce problème. Au-delà des ajustements tactiques, l’entraîneur marseillais cherche surtout à effacer les traumatismes hérités de la saison dernière.

L’OM gagne à nouveau, mais ses fins de match restent préoccupantes. Après avoir frôlé la catastrophe face au Havre (4-3), les Marseillais ont encore souffert dimanche contre Toulouse (2-0), malgré deux buts d’avance dès la 25e minute.

Dans une enquête publiée lundi, L’Équipe révèle comment Bruno Genesio tente de remédier à cette fragilité, notamment avec l’aide de son vice-capitaine Pierre-Emile Højbjerg.

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Un plan « secret » pour mieux gérer les fins de match

Face à Toulouse, Genesio a procédé à plusieurs changements ciblés. Les entrées de Kelyann Bezahaf et Geoffrey Kondogbia ont notamment permis de renforcer le couloir droit et l’entrejeu.

Le technicien a également évoqué un plan élaboré avec Højbjerg pour mieux protéger les avantages au score. Sans en dévoiler tous les détails, il s’est félicité du résultat : « Et ça a marché puisqu’on n’a pas pris de but. »

Une méthode qui rappelle son passage à Lille, où il avait connu des difficultés similaires. À l’époque, Genesio avait notamment travaillé sur des exercices à handicap à l’entraînement et sur une organisation défensive plus compacte.

Mais le problème est aussi mental. Comme il l’avait expliqué après les difficultés rencontrées par l’OM en fin de match↗, les scénarios vécus la saison dernière ont laissé des traces.

Un accompagnement psychologique envisagé à l’OM ?

Selon L’Équipe, plusieurs membres du club ont alerté Genesio sur la fragilité psychologique d’un effectif marqué par les nombreux points abandonnés dans les dernières minutes.

« On sentait bien que, si Toulouse avait réussi à marquer un but, on aurait pu revivre une fin de match plus difficile », a reconnu l’entraîneur marseillais.

Dimanche, Jeffrey de Lange a d’ailleurs joué un rôle majeur dans la victoire, avec six arrêts décisifs, comme le souligne notre analyse de sa prestation face au TFC↗.

Autre information révélée par le quotidien sportif : le staff de l’OM ne dispose actuellement d’aucun psychologue attitré. Genesio, qui avait déjà travaillé avec une psychologue à Rennes, serait favorable à un accompagnement sur la durée. Cette possibilité pourrait être étudiée la saison prochaine.

En attendant, le technicien mise sur le dialogue avec ses cadres et le travail tactique. Malgré la remontée à la sixième place, il avait d’ailleurs appelé son équipe à ne pas s’enflammer↗.

Les déplacements à Leverkusen puis à Lens permettront de mesurer les progrès de l’OM dans la gestion de ses rencontres.